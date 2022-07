Analistas hablan de un "segundo semestre muy oscuro"

La aceleración de la inflación se hace sentir fuerte en todos los sectores, y también comienzan a prender las alertas en lo que esto ya genera y generará en los niveles de pobreza de la Argentina. Los especialistas ya marcan que actualmente este índice se encuentra en no menos del 40% (unas 16 millones de personas), y que las expectativas hacia adelante son de un agravamiento de la situación.

Luego de un primer semestre "positivo", en el que algunos analistas privados sostienen que rondó el 38% (el Indec no publicará la cifra oficial hasta fines de septiembre), todo hace pensar que se comenzará a ver una escalada.

Así, apuntan que actualmente la pobreza ya se posiciona algo por encima de 40%, luego de que en el mismo lapso del año pasado había marcado 37,3%.

"El efecto que está generando la inflación es muy fuerte porque ocasiona una pérdida del poder adquisitivo importantísimo. A esto le debemos sumar que hoy la generación de empleo se tornó mucho más lenta, algo que sin dudas también empeora la situación de la gente. No veo que esta situación se pueda revertir, por lo que el segundo semestre podría ser muy oscuro", sostuvo a El Cronista Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Con esto, las posibilidades de que el período julio-diciembre se acerque al 42% de pobreza del segundo semestre de 2020 (el peor de la última década) son importantes.

Según Salvia, este oscuro panorama tiene que ver con que el arranque del segundo semestre llegó con un menor avance del empleo privado, a cambio de un alza del empleo público, los monotributistas y los trabajos precarios.

"El mejor escenario en el que podemos pensar hoy es que al menos se mantenga lo más cerca posible de ese 40%", afirma el especialista.

PRECARIZACIÓN

Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, también hace foco en la calidad del trabajo que se genera hoy.

"El problema central no pareciera ser solo la falta de empleo, sino la precarización. Y con esto no me refiero solo a las condiciones de trabajo en general, sino también a los salarios", afirma Campos. Estas malas condiciones salariales, incluso, se van agudizando con el correr de los meses, y mientras la inflación pega saltos cada vez más fuertes.

