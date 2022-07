Fernanda Callejón se refirió al episodio de su hija

Giovanna, de 7 años, visitó La Noche del Domingo junto a su mamá y se subió a una moto eléctrica que terminó accionando sin querer. “De acordarme me paralizo”

En la última edición de La Noche del Domingo, Mariano Iúdica recibió como invitada especial para jugar al Jenga a María Fernanda Callejón. Y, teniendo en cuenta que ya empezaron las vacaciones de invierno para los más chicos, la actriz decidió asistir en compañía de su hija Giovanna, de 7 años. Es verdad que, a modo del broma, el conductor la chicaneó diciendo que el hecho de ir con la niña era una buena estrategia para evitar preguntas incómodas. Y lo concreto que, a lo largo de la entrevista que tuvo lugar mientras competían, no fue posible incluir ningún comentario relacionado con su reciente separación de Ricky Diotto. Sin embargo, la pequeña hizo gala de su histrionismo y su simpatía, por lo cual el segmento terminó siendo mucho más divertido que lo habitual.

Sin embargo, al momento de hacer una publicidad de una motocicleta eléctrica, la niña terminó sentándose sobre el vehículo. Y, mientras Iúdica hablaba a cámara, terminó accionando sin querer el acelerador, haciendo que todos los presentes entraran en pánico. Afortunadamente, los productores que estaban en el estudio lograron detenerla sin que nadie resultara herido. Pero la gravedad de la situación se vio reflejada tanto en el rostro del conductor como en la cara de desesperación de la actriz.

El mensaje de Callejón en redes

Ya más tranquila, en la tarde de este lunes Callejón decidió compartir en su cuenta de Instagram el video del instante en el que su hija accionaba la moto. Y les escribió un mensaje a sus seguidores, que no pararon de hacerle llegar sus saludos tras ese dramático momento. “¡Gracias por todos los mensajes que me enviaron! ¡Somos muy bendecidas!”, comenzó poniendo María Fernanda.

Y luego continuó el texto tratando de explicar lo que había ocurrido: “En un principio iba a ser yo la que se iba a subir a la moto, pero Gio me insistió tanto que se lo permití. ¿Qué podía pasar? Era una moto eléctrica, debe ser por eso que no oí el motor y por eso accedía a que subiera”.

De todas formas, Callejón no le restó gravedad al hecho. “Lo que sucedió ayer fue muy peligroso. Para Giovannna fue una aventura, pero pudo haber terminado mal. Ella está sana, me dice que la pasó súper bien y que se siente feliz por haber ganado. De solo acordarme me paralizo, pero confío que más adelante nos vamos a reír de esto”, concluyó.

Cabe recordar que, al ver que la situación no había pasado a mayores y que la pequeña se encontraba bien, Iúdica continuó el programa y hasta la ‘felicitó’: “Perfecto. Muy bien. Giova, sos una genia. Esta chica es…”. Mientras tanto Callejón, aún preocupada y con las manos tapándose la boca sin poder creer lo sucedido, se abalanzó sobre su hija para atenderla. “¿Dónde aprendiste a manejar vos?”, le preguntó el conductor a la nena que, después del susto y ya más tranquila, respondió con una leve sonrisa: “Sola”.

Luego de haber pasado el momento de tensión, Mariano intentó ponerle humor a lo sucedido y dijo: “Pará, esto es una genialidad. ¿Dónde aprendiste a manejar moto? ¿Vos manejás moto en tu casa? Es una genialidad”. “Igual Nazareno la hubiese manejado mejor”, agregó Callejón en referencia a Nazareno Móttola, integrante del programa. “Impecable los frenos”, sumó el locutor del ciclo. Finalmente, la actriz y su hija ganaron el juego y obtuvieron un premio de 100 mil pesos.