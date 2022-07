Así se juega la fecha 9 de la Liga Profesional

La Liga Profesional levanta el telón de la fecha 9 este martes desde las 16, con los encuentros entre Colón vs. Aldosivi y Platense vs. Central Córdoba. Más tarde, continuará con los partidos de Racing vs. Arsenal y Atlético Tucumán vs. Sarmiento y cerrará la jornada de martes, con Boca que visitará a Argentinos Juniors.

Programa de la fecha 9

Atlético Tucumán sigue mentalizado en salvarse del descenso

El equipo de Lucas Pusineri enfrentará este martes a Sarmiento desde las 19 en el Monumental. ¿Qué debería pasar para que se sostenga en el primer puesto? Primeramente ganar, para no depender de otros resultados. A su vez, si los otros equipos que ostentan la punta del torneo también ganaran, entraría a jugar la diferencia de gol. De hecho Atlético está virtualmente “tercero” por tener menos goles a favor (ocho) aunque es el equipo con la valla menos vencida.

Sus competidores tendrán los siguientes enfrentamientos: Argentinos recibirá a Boca también mañana desde las 21.30. Godoy Cruz visitará a Huracán el miércoles, a las 21.30. Por último, el jueves desde las 16.30, la “Lepra” jugará el clásico rosarino ante Central en condición de visitante.

El móvil de Los Primeros estuvo presente en la conferencia de prensa de Lucas Pusineri

Las posiciones

El descenso

Alarma en River: "Nuestro sueño es que Armani termine su carrera en Atlético Nacional"

En los últimos años, River perdió una gran cantidad de referentes en su plantel. Y sabe que otros, como Jonatan Maidana y Javier Pinola, también dirán adiós más temprano que tarde. Quedan pocas figuras experimentadas en el plantel de Marcelo Gallardo. Una de ellas es Franco Armani, quien en las últimas horas encendió las alarmas en el Millonario por una declaración surgida desde Colombia.

Antes de cruzarse la banda roja, allá por inicios de 2018, el Pulpo dejó una huella insondable en Atlético Nacional, que lo considera un ídolo histórico y ahora comienza a hacer fuerzas para que vuelva a plantarse entre los postes del Estadio Atanasio Girardot.

Emilio Gutiérrez Gómez, presidente del conjunto de Medellín, que no atraviesa un buen presente en el campeonato cafetero, manifestó su ilusión de que el guardián casildense pueda colgar los guantes con el buzo verdiblanco. "Nuestro sueño es que Franco (Armani) termine su carrera en Atlético Nacional", aseguró en una charla con Cómo Te Va.

Qué había dicho Armani sobre su salida de River y su vuelta a Atlético Nacional

Incluso, en agosto del 2020, el N°1 de River había dejado en claro que piensa retirarse en El Verde Paisa: “Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda”.

Y no solo él, también su representante: "Siempre dije que ojalá que Franco se retire en Atlético Nacional. Es difícil ir programando pero ojalá que se dé. Personalmente me gustaría que termine ahí", expresó Martín Araoz el año pasado.