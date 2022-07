Polémica: ¿Qué pasó con la camiseta de Colón?

Muchos no lo habrán advertido, pero la camiseta que utilizó el “Sabalero” en el partido en La Plata no era la verdadera camiseta de Colón y se generó polémica

El estatuto de Colón, en su artículo 2, indica que “el club Atlético Colón usará como divisa oficial los colores rojo y negro, por mitades verticales, ocupando el rojo el lado derecho de la misma, y el color negro su lado izquierdo. Su insignia será una bandera de dos paños con los mismos colores, pero en posición horizontal, ocupando el color rojo la parte superior de la misma y el color negro la parte inferior”.

Claramente, la camiseta que utilizó el equipo en la cancha de Gimnasia no condice con estos postulados. El negro no estaba del “lado del corazón”, como debe ser, sino que de ese lado estaba el rojo. ¿Qué pasó?, desde la fábrica se dijo que pudo haber existido una partida de 20 o 30 camisetas con ese error, pero el club las estampó igual, no se percataron del error y por ende no se le avisó a la fábrica para que las cambie.

Colón utilizó un diseño con la misma composición en el año 1985.

El propio Ricardo Lavini señaló que estaba sorprendido y que no se había dado cuenta del error hasta que se lo advirtieron en La Plata. Es decir, daría la impresión de que nadie se dio cuenta de que las camisetas estaban mal confeccionadas, no se las separó y se realizó el proceso de estampe y la utilización de las mismas en este partido.

Quien salió a aclarar la situación fue Eduardo Hiriart, CEO de Kelme, quien indicó: "La camiseta que debería haber usado es la que figura en nuestra web y la que vendemos. En el bloque de prendas que nosotros entregamos pudo haber 20 o 30 con ese error. El club las estampó igual y no percataron el error. No tuvimos la posibilidad cambiárselas porque nunca nos avisaron".

Colón ya se enfoca en Aldosivi con un regreso y una duda

Pasó el estreno para Sergio Rondina en Colón, que fue con un empate sin goles en La Plata frente a Gimnasia, por la octava fecha del Torneo de la Liga Profesional. El punto tuvo un sabor ambiguo, ya que en varios pasajes del partido el equipo fue superado pero tuvo una clarísima en el final que desperdició Ramón Ábila. Por este motivo, a la igualdad tendrá que respaldarla con un triunfo ante Aldosivi.

Rondina hará su estreno en el Brigadier López este martes, a partir de las 16.30, frente a Aldosivi, en el marco de la novena fecha. El Tiburón llega de dos caídas al hilo, mientras que Colón tiene la obsesión de quedase con los tres puntos para no alejarse de la zona de clasificación a lo torneos internacionales de 2023.

En el partido ante Gimnasia se comenzó a ver la mano de Rondina, aunque como el mismo DT lo manifestó no quiso tocar mucho de lo que se venía haciendo como consecuencia que tuvo pocos días de trabajo al frente del plantel de Colón. Y como hay fecha entresemana seguramente tampoco se animará a realizar grandes modificaciones.

En ese sentido, el DT podrá contar con Facundo Farías, a quien el Tribuna de Disciplina de la AFA sancionó con una fecha por su expulsión ante Vélez. En tanto que se evaluará a Eric Meza, quien se perdió el choque en La Plata por una molestia muscular, en tanto que podría tener en cuenta a Augusto Schott.

De esta manera, el gran dilema en la semana corta de trabajos será determinar si Rondina se decide por colocar a Farías como titular ante Aldosivi, lo que conllevaría un cambio de esquema. Quien saldría del equipo en caso de que prospere esta alternativa sería Leonel Picco, para que Julián Chicco sea el volante más retrasado, Santiago Pierotti se posicione por derecha, Christian Bernardi sea el interno zurdo y la Joya se posicione por la izquierda para el retroceso.

En tanto que si Eric Meza está en condiciones de jugar ante Aldosivi, lo haría en lugar de Gia Nardelli, quien cerró un correcto partido marcando el lateral derecho ante Gimnasia, brindándole una interesante opción a Rondina, quien tampoco pudo contar en ese lugar con Schott, quien ya está recuperado de la lesión en el tobillo que sufrió en el partido de Copa Argentina frente a Patronato.