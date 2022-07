“Avancen hasta el punto de encuentro los que conocieron el desamor o los que no tuvieron suerte en el amor”, preguntó Andy Kusnetzoff en PH y Soledad Solaro fue una de las primeras en ir al frente. Entonces la modelo habló de su matrimonio fallido con la actual pareja de Amalia Granata y develó sus ganas de ser madre.

De inmediato, dio más detalles: ”Yo me casé, me divorcié y a esta edad me encanta decir que soy divorciada porque garpa mucho más”. Respecto a cuánto duró el matrimonio con Leo Squarzon. se sinceró: “Un abrir y cerrar de ojos pero hicimos terrible fiesta. Todo el mundo me dice hasta el día de hoy ‘volvé a casarte porque estuvo buenísimo tu casamiento’. Estuve muy poco tiempo de novia y casi lo mismo casada. Creo que todo fluyó y se dio. En ese momento uno se confunde con el enamoramiento y el amor. Dije ‘bueno, dale. Apostemos’. Nos casamos y al año nos separamos pero la mejor, igual. No va más”.

El conductor entonces quiso chequear si era “el mismo que está en pareja con Granata” y ella asintió: “Así es y tienen un bebé”, luego le recomendó a la también periodista: “Nosotros no nos casamos por iglesia y vino un curita a casarnos en el salón. Así que ellos se pueden casar”.

Congeló óvulos

Si bien se mostró tranquila al contar su fallido matrimonio, dijo que algo que le hubiera gustado es “ser mamá” y develó: “De hecho, congelé óvulos. Los tengo congelados y están ahí, los ‘solaritos frozen’ como digo yo. Pero la verdad es que ya estoy por cumplir 44 años y no sé si me animo a ser mamá soltera porque mi proyecto es hacerlo con una pareja”.

“No me animo. Tengo miedo a no poder sola con todo. No te olvides que toda mi familia vive en el interior y yo estoy sola acá. Entonces, ¿quién te ayuda?”, dijo abriendo su corazón.

Soledad y Leo se habían casado en diciembre del 2013 y solo un año después ella anunció su divorcio. Argumentó que estaba “desenamorada”. “Con él siempre nos llevamos muy bien, nos divertíamos y teníamos una relación bárbara y súper buena onda. Pero era como una relación de amigos, no de pareja... Sin querer fuimos tomando caminos”, detalló ella alguna vez. El nombre de él volvió a sonar en los medios a principios del 2016 cuando coemenzó a salir con Granata, con quien fue papá en diciembre de ese año de Roque.

Hace unos días Solaro contó que fue víctima de una estafa: “Me clonaron la tarjeta, ya hice todos los trámites y estoy esperando que me llegue la nueva, pero es un estrés porque de repente, cuando chequeás todos los movimientos de la tarjeta, que hoy lo tenés que controlar más que nunca, yo era re colgada con eso, y te encontrás con un consumo de más de cien mil y picos de pesos, y en cuotas de dieciséis mil. Entonces, te los van descontando, es un chino”, comenzó expresando la modelo en un mensaje de voz que le envió vía Whataspp a Lío Pecoraro, y que el periodista reprodujo en A la Barbarossa (Telefe).

Y, acto seguido, explicó: “El trámite es rápido, pero no deja de ser un chino, estás sin tarjeta por unos días. Te las entregan rápido, a mí me tiene que estar llegando, si no es hoy, será mañana. Pero bueno, no deja de ser un estrés y lo más triste de todo es que le está pasando a muchísima gente. Al menos en torno mío, amigos que tienen que ver con el medio y otros que no, que les está pasando seguido y en varias oportunidades”.