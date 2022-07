Boca Juniors confirmó el pase de Martín Payero

Luego de idas y vueltas por el deseo del futbolista, el ex jugador de Banfield, Martín Payero. Luego de idas y vueltas por el deseo del futbolista.

Se respiran aires de cambios en Boca Juniors luego de que no solo se confirmaran las salidas de Sebastián Battaglia como entrenador y la de Carlos Izquierdoz como capitán y futbolista del club, sino que también se espera un cambio con la contratación hasta diciembre de Hugo Ibarra y la llegada a préstamo desde Inglaterra de Martín Payero.

El ex jugador de Banfield se convirtió en el nuevo refuerzo de la institución xeneize que sufre con los problemas internos en el club por las peleas de los referentes con los miembros del Consejo de Fútbol y el vicepresidente de la entidad, Juan Román Riquelme.

En medio de tanta noticia por discusiones, declaraciones de ex figuras y cuestionamientos por la gestión del club, Payero dio sus primeras palabras como nuevo jugador de Boca y se refirió a lo que puede aportar a la institución azul y oro.

"Fue un mercado muy largo en Europa, tuve la posibilidad de seguir allá, pero cuando apareció Boca no lo dudé, hice mi parte y hoy estoy acá", aseguró en primer lugar el futbolista de 23 años al referirse a su llegada a Boca Juniors.

"Hoy estoy acá en Boca, estoy feliz por esta situación, sea el técnico que sea. Hoy puedo pensar en eso, estar con mis compañeros. Quiero estar a la altura de lo que es el Mundo Boca", continuó Payero.

Luego de confirmar que mañana entrenará con sus nuevos compañeros, redondeó en lo que puede aportar al equipo de Hugo Ibarra: "Creo que más que nada en la parte física. Es una liga intensa, competitiva. Eso es lo que he incorporado bien. Después, lo futbolístico me ha llevado a eso. Me gusta asistir, ayudar en la parte ofensiva. Es lo que vengo a aportar".

Las contradicciones de Payero al llegar a Boca

A pesar de que se mostró seguro de su fichaje con el club xeneize, en una entrevista que dio para el medio IP Noticias había asegurado que su "prioridad era quedarse en Inglaterra, aunque hasta ese momento nadie se había acercado del club con una propuesta para llevarse sus servicios".