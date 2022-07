Un cabo del Ejército Argentino sufrió lesiones gravísimas en su columna vertebral luego de asistir a un almuerzo “de camaradería” el viernes en Apóstoles, Misiones. De acuerdo a lo que se informó a la prensa, el joven cayó a una pileta de natación que estaba sin agua y producto del golpe podría quedar paralítico.

Michael Natanael Verón, de 25 años, estaba celebrando su ascenso en el Regimiento. Según dijeron los testigos, lo obligaron a consumir una gran cantidad de bebidas alcohólicas qu podría haber provocado el accidente.

Hasta el momento no se logró determinar si se cayó o si lo arrojaron

El Ejército relevó a la cúpula del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles y denunció penalmente a 15 oficiales y suboficiales que podrían tener responsabilidad en el “ritual de bienvenida” a los cabos que habían ascendido recientemente.

La madre de la víctima, Mónica Rosalino, habló con un canal de Misiones y aseguró que “le hicieron tomar vino puro, fondo blanco, y le mezclaron chimichurri, limón, alcohol, de todo”. Conmocionada por la situación, la mujer sostuvo: “Es algo de locos, no sé qué pueden tener en la cabeza, no tienen corazón”, indicó la mujer.

“Uno no cría a un hijo para un día verlo en una silla de ruedas”, dijo Mónica angustiada. Según aseguró, esa noche, a su hijo “lo humillaron, lo hicieron bailar”.

El militar, que tiene un nene de 5 años, había cenado con su familia antes del ataque y ahí les dijo que tenía miedo por el ritual de iniciación. “¿Estas bienvenidas qué significan? Pido justicia, no puede ser más esto”, añadió Rosalino.

El joven fue trasladado al Hospital de Agudos Ramón Madariaga de Posadas, pero luego lo derivaron al Sanatorio Boratti donde permanece internado en grave estado. Allí fue intervenido quirúrgicamente debido a que sufrió un desplazamiento de la cuarta y quinta vértebra de la columna, que dejó con el cuerpo totalmente paralizado.

El jefe del Comando de Brigada de Monte 12 de Posadas, comandante Sergio Jurczyszyn, detalló que desde la cúpula militar se dispuso el apartamiento y relevo del jefe de Regimiento, el teniente coronel Patricio Trejo; el segundo jefe, el mayor Sebastián Notaro; y el encargado de la Unidad, el suboficial mayor Ireneo Suárez.

Hay otros 13 subalternos que quedaron bajo la lupa de la Justicia Federal y del propio Ejército

“Hubo un almuerzo con la intención de recibir a los nuevos suboficiales de una compañía. En esas circunstancias lo hicieron meter en la pileta al cabo Verón y esta persona golpeó su cabeza contra el fondo de una pileta que no tenía agua. No sabemos si cayó, lo tiraron o se metieron ellos (los nuevos suboficiales). Se dan cuenta que no está bien y lo sacan, lo llevan a la cuadra. Allí advierten la gravedad y se dispone el traslado a un hospital”, sostuvo Jurczyszyn.

El comandante detalló además que el almuerzo de bienvenida “no estaba autorizado ni estaba en conocimiento de los jefes del Regimiento”. Además, dijo que los suboficiales que estuvieron en la organización del festejo también podrían ser sancionados por no haber comunicado a los superiores sobre la reunión en el Club Achalay, que está en el mismo predio del cuartel.