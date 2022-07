Nahuel Pennisi debutará como actor en un musical

Un nuevo y ambicioso musical se sumará en septiembre a la cartelera teatral porteña. Se trata de Regreso en Patagonia, basado en una historia de Alejandro Roemmers con música de Nazareno Andorno y dirección de Sebastián Irigo. Pero la mayor novedad del proyecto, que ocupará el escenario del teatro Metropolitan 1, radica en que marcará el debut como actor en teatro musical de Nahuel Pennisi, el popular y querido cantante de música folclórica.

También serán de la partida Fernando Dente, que actualmente se encuentra coprotagonizando Kinky Boots junto a Martín Bossi y Laura Esquivel, y Franco Masini, actor de extracción televisiva pero también con antecedentes teatrales (Casi Normales, Marco Polo, Y un día Nico se fue), hoy trabajando en España. Como prueba de su interés y compromiso con el proyecto, el cantante de 31 años firmó el viernes el contrato que lo une a Circus Entertainment, la productora que llevará a cabo este emprendimiento teatral.

Nahuel Pennisi firmó el contrato para debutar como actor

Aunque no cuenta con antecedentes actorales –a excepción de algunos videos de sus temas, que ha protagonizado- Nahuel Pennisi no dudó en decir que sí a la propuesta que lo acerca al mundo de El Principito, el libro que solían leerle de pequeño sus padres y que aún hoy es uno de sus favoritos. Sabe que estará acompañado por actores entrenados en el género musical y está dispuesto a absorberlo todo.

Tal vez porque siempre ha vivido entre sombras no le teme al riesgo ni a lo desconocido. Su meta es crecer en un nuevo metier y sumar nivel interpretativo, ya sea para abrazar una nueva carrera, la de actor, o para incorporarlo a su desenvolvimiento como cantante, disciplina en la que este año cumple 13 años de carrera profesional; contados a partir de su participación en 2009 en el Festival de Folclore de Cosquín, gracias a una invitación de Luis Salinas. Pero antes, aún cursando el secundario, era músico callejero y, acompañándose en guitarra pese a su ceguera –como sigue haciéndolo hoy-, deleitaba a los transeúntes con sus propias composiciones. Así empezó su vida como artista (increíblemente) autodidacta, así empezó su leyenda, la que ahora sumará un capítulo más.

Regreso en Patagonia

La obra cuenta la historia de Guillermo Prado (rol a cargo de Fernando Dente), un escritor al que la vida no le sonríe demasiado. Su trabajo no le hace feliz y sus sueños se desvanecen día a día, hasta que una tarde, luego de una jornada más terrible que las habituales, recibe el llamado de un amigo muy cercano, Rafael (personaje que encarnará Nahuel Pennisi), al que no ve hace un tiempo, y que lo invita a visitarlo a la Patagonia, donde vive con su mujer. Guillermo, cansado de todo, decide viajar. En el periplo conocerá a un ser especial, llamado Príncipe (al que dará vida Franco Masini), con el que continuarán el viaje, cada uno en búsqueda de un amigo. Así cruzarán montañas, ríos, y diversos paisajes extraordinarios, en los cuales conocerán raros personajes que fortalecerán su incipiente amistad. Finalmente, cuando lleguen a la cabaña de Rafael, una revelación cambiará para siempre sus vidas.

El espectáculo, cuyo estreno está previsto para el 1 de septiembre, también cuenta con la ex Patito Feo Laura Esquivel y Roberto Pelosi, Javier López del Carri en el reparto Ernest es el director musical y Vanessa García Milán es la coreógrafa.

Regreso en Patagonia es la versión teatral de la novela El regreso del joven príncipe, que el empresario Alejandro Roemmers (uno de los dueños del laboratorio Roemmers), devenido autor, publicó en 2008; y que es un claro homenaje al escritor Antonie de Saint-Exupéry y su obra máxima: El Principito.

El libro de Roemmers continúa a su manera la historia del famoso best seller, haciendo regresar a la tierra a su protagonista, ídolo de niños, adolescentes y adultos. Sorprendentemente, la osadía literaria contó con la “bendición” de la Fundación Saint-Exupéry, dueña de los derechos de reproducción de El Principito (que hasta entonces se había mostrado renuente a aceptar cualquier texto relacionado con el clásico universal); hasta el punto de de que Fréderic D´Agay, sobrino nieto de Saint-Exupéry, concluyó prologando el libro.

Como dato de color, se podría agregar que a Roemmers le demandó solo nueve días escribir la novela y que la escribió a mano, munido de una lapicera y un block de hojas, durante un período de intenso aislamiento, que vivió en Córdoba, en 1999. Aunque en su momento le entregó un ejemplar a cada amigo, recién decidió publicarla masivamente 10 años más tarde. Desde entonces fue traducida a una treintena de idiomas.