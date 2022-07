Los vacunatorios seguirán abiertos este fin de semana

El compromiso y entrega del personal sanitario se redobla al servicio de los tucumanos para reforzar sus defensas, conocé cuales estarán brindando atención al público.

Como cada 9 de julio Tucumán se constituye en capital del país por un día y el sistema sanitario de la provincia se pliega a los actos en homenaje a la fecha patria de 1816. En este sentido el titular de la cartera sanitaria insistió una vez más en la importancia de hacer patria vacunando, recibiendo las dosis para completar esquemas contra Covid-19, con el objetivo de proteger el sistema inmunitario y a los demás de posibles contagios que pudieran tornar en cuadros graves, especialmente ante las bajas temperaturas propias de la época invernal.

Respecto a la situación sanitaria el funcionario enfatizó una vez más que al no existir restricciones en la provincia, se insiste en la importancia de mantener las medidas preventivas: “En Europa y en España puntualmente están atravesando la séptima ola de Covid-19, en Argentina y Tucumán no es excepción la tendencia al aumento de casos -con casi 400 en un día- pero afortunadamente eso no se está reflejando en la demanda de camas en terapias intensivas ni en fallecimientos, por eso hoy pedimos que acudan a nuestros nodos si ya pasaron 4 meses de la última dosis recibida”.

El listado completo de nodos

Se aplicarán todas las vacunas contra el COVID-19 y vacuna antigripal para pacientes con factores de riesgo.

No olvides llevar tu carnet de vacunación y DNI.