La China Suárez elogió a una ex de Nicolás Cabré

La China Suárez y Rusherking están cada vez más afianzados en su relación y comparten constantemente todo lo que hacen. En las últimas horas la actriz mostró que invitado a su casa, fue su novio quien le cocinó. Previamente en su domingo romántico la ex Casi Ángeles había usado sus redes para elogiar a una ex de Nicolás Cabré.

“Pizzas caseras”, escribió la actriz en sus historias con un video de una salsa de tomate en plena cocción y en la siguiente develó que no era ella quien estaba poniendo manos a la obra, sino su flamante pareja, luego de que compartiera una foto de él, de espaldas, vestido con jogging verde y buzo con capucha a tono, muy concentrado en sus quehaceres, en la imponente cocina de la casa nueva de la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

Luego, compartió un video suyo haciendo una especia de devolución cual jurado de Masterchef, luego de haber probado la pizza que el joven trapero le preparó. “Todavía no me tocó el queso del borde, ¿vos decís que está?”, reclamó ella ya que habían hecho pizza con el borde relleno, una preparación muy de moda por estos días. Entonces él explica: “Está, ¿sabés cuál es el problema? Que si era queso roquefort, ¿sabés como queda mejor?”.

Intercambio en redes

Anteriormente, en su particular domingo romántico, se había tomado un rato para elogiar a la ex de Nicolás Cabré, papá de su hija mayor Rufina. Eugenia usó sus redes sociales para declararse fanática de Josefina Silveyra, la modelo y cantante que salió con el actor entre el 2016 y 2018.

Fue luego de que a la joven cantante le comentara un video de ella cantando la artista británica Jessie J. “Me suena como la artista que soy”, escribió y la ex de Cabré feliz compartió las palabras de su colega inglesa. De inmediato dicha historia la compartió Suárez, quien algo celosa sumó: “Tranki Josefina en las historias de Jessi. Yo fui tu fan antes eh”.

Hija de la actriz Graciela Stefani aunque salió con uno de los actores más famosos del país, Josefina siempre tuvo un perfil bajo y la mayoría de las canciones que hace están compuestas por ella. “Escribo desde que tengo ocho años, escribía canciones con lo que me pasaba a esa edad. Te exponés completamente porque contás parte de tu historia y de tu vida. Uno siempre escribe sobre algo de lo que pasa en su vida”, había contado hace un tiempo.

Sobre su perfil bajo, había dicho: “Me manejé así por por una cuestión de que respetaba la decisión de mi pareja de no hablar. No por él solamente, sino por mí. Cuando se expone algo con tanta carga me quiero reservar, no me gusta hablar de cosas de las que no formo parte, preferí no exponer nada. Mañana si tengo una relación y se da, lo compartiré, pero cada uno se adapta a la persona con la que esta”.

A pesar de que su relación con el actor de ciclos como Son Amores, Botineras o Mi hermano es un clon, se cortó en el 2018, ella siguió teniendo buena onda con Rufina, la hija de él. “Feliz cumple Rufi”, escribió por ejemplo sobre un posteo de la China Suárez en el 2020, dando cuenta de que no había rencores entre ellas.

En otras ocasiones, cuando la joven de 29 años usó sus redes sociales para promocionar sus trabajos relacionados con la música, la ex Casi Ángeles fue una de las primeras en escribirle y elogiarla, recalcando siempre lo “talentosa” que es.

Fuente: TELESHOW