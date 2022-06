Legrand habló de las negociaciones por su regreso a la tele

La tristeza de Mirtha por no volver a la tv

Mirtha Legrand quiere volver a la televisión para volver a conducir sus clásicos programas. Pero por diversos motivos, la diva de los almuerzos no ha podido regresar a la pantalla chica desde que se ausentó por la pandemia y fue reemplazada por su nieta, Juana Viale.

“Mi deseo era volver a El Trece, y creo que no se va a poder dar”, señaló Chiquita al ciclo Socios del Espectáculo. Además se refirió a las negociaciones entre Adrián Suar (el gerente de Programación de la emisora) y su nieto, Nacho Viale (de la productora Story Lab): “Me parece que era lo que correspondía. Nacho hizo todo de buena fe. Adrián me llamó el día anterior y me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo”.

Pero no hubo arreglo en las negociaciones y la productora lanzó un comunicado para explicar que podían empezar a hablar con cualquier canal. “Vi el comunicado de Story Lab. Es raro...”, opinó Mirtha que no pierde las esperanzas en volver a trabajar en la televisión. Incluso en la entrega de los premios Martín Fierro había dado un emotivo discurso deseando su pronto regreso.

Emoción y ganas de trabajar

“Estuve 300 días encerrada en mi casa sin salir al balcón, hasta que un día lo llamé a Facundo Manes y le dije que quería ser la de antes. Y me dijo: ‘Trabaje, Mirtha’”, relató. Y para hacer realidad las palabras del neurocirujano, primero comprometió públicamente a ElTrece: “Ahí lo tienen a Nacho Viale para preguntarle si vuelvo o no vuelvo”. Y luego sometió la decisión al soberano. “¿Ustedes quieren que vuelva?”, preguntó, obteniendo un sí rotundo como respuesta.

Cabe recordar que este lunes por la tarde, Story Lab, la productora que encabeza Viale, dio un comunicado que difundió en las redes sociales. “Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en virtud de la gran cantidad de consultas recibidas de parte de diferentes medios de comunicación y periodistas, acerca del estado de las negociaciones con Canal 13 por los formatos ´La Noche de Mirtha´ y ´Almorzando con Mirtha Legrand´, comienza diciendo el escrito.

Y se brindaron detalles sobre el futuro de la Chiqui en El Trece: “En tal sentido, les informamos que luego de haber entregado la última propuesta el día 09 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado ´derecho de preferencia´ o ´primera opción´ en beneficio del canal, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones”.

“Respetando el compromiso asumido en el contrato finalizado, a partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados”, explican. Por último, señalan: “Agradeciendo a todos por su preocupación e interés, los saludamos muy atentamente, STORY LAB”.

Según se desprende del comunicado, la diva ya no estaría atada al canal comandado por Adrián Suar y por tanto tiene la posibilidad de desembarcar en otra señal. En esta línea, días atrás se había barajado la chance de que sea América el lugar elegido para que Mirtha vuelva con sus clásicos almuerzos. Sin embargo, desde la productora siguen remarcando que todavía “no hay novedades” al respecto. De hecho, su propio nieto había dicho que si no encontraba emisora, podía probar con un formato vía Youtube.

Fuente: TELESHOW