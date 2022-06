Víctimas de Milagro Sala repudiaron la visita del Presidente

A través de una carta abierta, las víctimas de Milagro Sala, nucleadas en la Fundación “Jujuy con Paz y Esperanza”, expresaron su preocupación por la visita que el presidente Alberto Fernández realizó este miércoles a la Clínica Los Lapachos, donde la activista está internada tras sufrir una trombosis venosa profunda.

La suspensión de la agenda del mandatario para viajar a Jujuy generó el repudio de las víctimas de la ex dirigente jujeña, quienes fueron hasta la puerta del sanatorio para mostrar su enojo. Allí, aseguraron que la visita de Alberto Fernández “a la criminal condenada” muestra un “total desprecio e indiferencia” por quienes sufrieron “las conductas criminales de la mencionada delincuente y su organización”, en referencia a la violenta agrupación Tupac Amaru.

La carta

“Su visita, Señor Presidente, realizada en el contexto de acusaciones infundadas contra las autoridades de nuestra provincia, no es un gesto humanitario, sino un burdo intento de presionar al poder judicial, entrometiéndose en asuntos que exceden sus atribuciones”, sostiene la carta que entregaron y leyeron frente a la clínica.

Además, las víctimas ponen en duda el estado de salud de Sala, al mencionar que “si fuera cierto” que la internada “se encuentra con graves dificultades de salud”, son ellas, las víctimas, las que más aspiran “a su pronta recuperación”. Asimismo, añadieron: “Y aspiramos, también, a su pronto regreso a una cárcel. El privilegio de la prisión domiciliaria no es solo una burla, sino un peligro para quienes fuimos y aún somos sus víctimas”, agrega.

Por último, la carta se despide recordándole al Presidente “que la agenda que suspendió para realizar esta visita es la agenda de todos los argentinos, la que sí está dentro de los deberes por los que, algún día, Dios y la Patria pueden llegar a demandarlo”.

En el lugar también había militantes de la agrupación Tupac Amaru que agredieron e insultaron a los miembros de la Fundación. Incluso les destruyeron los carteles que llevaron para expresar su rechazo.

El presidente Fernández suspendió su agenda oficial de este miércoles para poder viajar a Jujuy y visitar a Sala. “Siempre he dicho que su detención es indebida”, aseguró el Jefe de Estado en un breve contacto con el periodista Víctor Hugo Morales en AM 750.

“Yo siempre he planteado lo indebido de su detención y la irregularidad de los procesos que ha enfrentado. La situación es muy grave, lleva 7 años presa y su salud se ha deteriorado mucho igual que la de su marido. La verdad es que no me deja tranquilo la situación y quise acompañarla para dar testimonio con mi compromiso”, agregó antes de la visita.

“Vengo acá a hacer público mi compromiso y llamar la atención a la Argentina y al mundo sobre algo que está ocurriendo y no debería ocurrir; afecta la libertad de una persona y también su salud”, completó Fernández.

Es las segunda vez que Alberto Fernández viaja a Jujuy para visitar a Sala; la primera vez no era mandatario

Posteriormente, tras su visita a la clínica, el mandatario brindó una conferencia de prensa donde ratificó sus dichos e incluso fue más allá y le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que “empiece a enmendar las barrabasadas”.

“Espero que los tribunales de Jujuy tomen mis críticas del mejor modo. Por favor, los insto a revisar lo que están haciendo, no es un buen modelo para el país. Lo mismo para la Corte Suprema, que resuelven con urgencia las cosas que atañen a sus intereses, que por favor le impriman la misma urgencia al recurso de Queja presentado por Milagro Sala”, desarrolló.

Esta mañana, Juan Grabois pidió que el Presidente le otorgue un indulto a Milagro Sala. “Que ponga las pelotas arriba de la mesa y se la juegue por algo”, le exigió el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a Alberto Fernández.