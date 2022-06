Tenis: Schwartzman y Báez avanzan de ronda en Wimbledon

Wimbledon ya tiene a los dos primeros tenistas argentinos en pasar de ronda en el tercer Grand Slam del año. Sebastián Báez derrotó este martes al japonés Taro Daniel por 6-4, 6-4 y 7-5, mientras que Diego Schwartzman hizo lo propio frente al norteamericano Stefan Kozlov por 6-3, 6-2 y 6-2.

El "Peque" Schwarztman (15) no tuvo mayores inconvenientes para avanzar a la segunda ronda luego de superar al estadounidense Stefan Kozlov (107) por 6-3, 6-2 y 6-2 en 2h24m en la cancha 18.

El próximo rival de Schwarztman saldrá del cruce que tendrán el británico Liam Broady (143 del ranking y que recibió una invitación) y el eslovaco Lukas Klein (243), proveniente de la clasificación.

La espera dio frutos para Báez

El bonaerense Sebastián Báez, número 35 del ranking mundial y campeón este año en el ATP de Estoril, pudo presentarse debido a que el partido fue postergado el lunes por lluvia en el torneo sobre césped.

Con un juego sólido y fuerte desde la base y buenas definiciones para quebrar el saque de Daniel (118 del mundo) en el momento justo, el tenista de 21 años nacido en la localidad de San Martín se impuso con cierta holgura ante un rival que no pudo neutralizar el juego del argentino en dos horas y 21 minutos de partido, en la cancha 11 del All England.

En la próxima ronda, Báez se medirá por primera vez en el circuito con el belga David Goffin (58), que venció al moldavo Radu Albot (113) por 6-2, 6-2 y 7-6 (7-5).

A los 21 años y 6 meses, en su primer partido en el cuadro principal de Wimbledon, Sebastián Báez se convirtió en el tenista argentino más joven en lograr su primera victoria en el Abierto de Inglaterra desde que lo hiciera Juan Martín del Potro (con 18 años y 9 meses) en 2007.

En declaraciones a ESPN, Báez comentó: “Estoy contento por haber superado el debut. Por momentos tuve un poco de nervios. Al principio estaba nublado, cayeron unas gotas, no me dejaban arrancar. Pero por suerte no llovió y se pudo jugar de corrido. Esta es una superficie totalmente distinta que te obliga todo el tiempo a manejar las velocidades y hay que ser valiente".

Cerúndolo y un duelo parejo contra Nadal

El español Rafael Nadal, el tenista con más títulos de Grand Slam en la historia (22), destacó el partido del argentino Francisco Cerúndolo, a quien eliminó en la primera ronda en un duelo muy parejo.

Primera y contando ✅



Así fue el cierre y el festejo de @RafaelNadal en #Wimbledon para sumar su triunfo No. 306 en un Grand Slam 👀



🎥: @Wimbledon pic.twitter.com/bxOgmBQGTF — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) June 28, 2022

"Primero que nada, el mayor crédito es para Fran. Empezó jugando muy bien y ha sido un oponente muy duro", señaló Nadal a los espectadores que se dieron cita en el court central londinense.

"Es obvio que para mí han sido tres años sin estar aquí y sin jugar en esta superficie; estoy muy contento de estar de vuelta", agregó Nadal, quien en lo que va del año obtuvo los dos primeros Grand Slam de la temporada: el Abierto de Australia y Roland Garros, en Francia.

Cerúndolo (41), en su debut absoluto en Wimbledon, le hizo un partidazo al número 4 del mundo a pesar de la derrota 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 sobre 3 horas y 33 minutos de juego.

En su debut y con sólo 23 años, no logró aprovechar varios sets points a favor para quebrar a Nadal (36) en el cuarto set y el mallorquín no perdonó para festejar como si fuera un título la complicada victoria sobre "Fran".

La jornada de los argentinos en Londres se completó con la derrota de Facundo Bagnis ante el austríaco Dennis Novak en cuatro sets (7-6, 2-6, 6-4 y 6-3).

