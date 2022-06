La curiosa imagen de Suárez que compartió Messi

River se ilusiona cada vez más con dar el gran golpe en el mercado de pases, con Luis Suárez. Mientras el Millo espera la respuesta final, Lionel Messi compartió una curiosa imagen del delantero uruguayo.

El astro de la Selección Argentina subió un video de su esposa Antonela Roccuzzo. Y, unos metros atrás, se lo vio bailando al Pistolero, su gran amigo y excompañero del Barcelona con quien está de vacaciones en Ibiza en estos días.

River sigue esperando la respuesta de Luis Suárez con optimismo

Más allá de los rumores que surgieron en las últimas horas, en River aseguran que Suárez todavía no les comunicó nada. Así y todo, aguardan con esperanza que en los próximos días pueda haber una respuesta y que sea positiva, más allá de que no hay certezas de que esa confirmación -sea por sí o por no- tenga lugar este mismo lunes.

De todas maneras, Suárez está terminando de recuperarse de una intervención que tuvieron que realizarle en la rodilla y todavía no está para jugar, pero si River avanza de ronda en la Copa Libertadores -donde se verá las caras con Vélez en los octavos de final- el uruguayo obviamente sería incluido en la lista para la hipotética llave de cuartos de final.