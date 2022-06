Que hizo "El Faraón del Pollo" después de cometer el crimen

La fuga de Juan Jesús Piero Pinna, el hombre acusado de matar de Maximiliano Rhil durante la fiesta de cumpleaños del empresario marplatense Mauricio Ríos en el balneario Horizonte del Sol, suma un nuevo capítulo.

Antes de desaparecer definitivamente, el “Faraón del Pollo” fue hasta el hotel en el que se alojaba desde el viernes, retiró sus pertenencias y continuó la huida.

El dato fue revelado a 0223 por una alta fuente que además explicó que fue clave para poder identificar la patente del Toyota Corolla blanco en el que Piero Pinna huyó.

Este lunes, se había revelado que “El Tucumano” se subió a su auto luego de matar a Rhil, de 41 años, llegó hasta la avenida de Los Trabajadores y manejó hasta el centro de la ciudad.

El Faraón del Pollo, acorralado por las cámaras

A partir de las cámaras de seguridad del COM se logró identificar el auto en la zona del Boulevard Marítimo y Diagonal Alberdi. Sin embargo, allí se perdía el rastro.

En las últimas horas, los investigadores pudieron constatar que el viaje del “Faraón del Pollo” continuó hasta el hotel en el que se había alojado el viernes junto a su novia, Romina Ulloa García.

Las autoridades mantienen el nombre y la ubicación del establecimiento bajo un fuerte hermetismo, aunque este medio pudo saber que se encuentra ubicado en el centro de Mar del Plata.

El Faraón del Pollo: así salió de Mar del Plata

Allí, el sujeto bajó raudamente a la habitación, juntó sus pertenencias y volvió a subirse al Toyota Corolla para continuar la huida.

En algún momento se especuló con la posibilidad de que haya cambiado de auto, pero las fuentes consultadas por 0223 indicaron que, al menos del hotel, se fue a bordo del mismo vehículo.

Las cámaras que lograron detectar la huida del empresario oriundo de Tucumán no tenían lectores de patente, por lo que los datos obtenidos en el registro del hotel fueron fundamentales para establecer la patente del vehículo.

La búsqueda de Piero Pinna er intensa en las primeras horas de la tarde de este lunes y la investigación ya había pasado a manos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

En tanto, la fiscal Florencia Salas continuó ordenando distintas medidas de prueba, mientras se mantenía la búsqueda del principal sospechoso del salvaje crimen, que tal como anticipamos, se entregó en Tucumán.

Quién es la mujer que acompañó a Piero Pinna

La mujer con la que compartió su paso a la clandestinidad el empresario tucumano, es nada menos que la hija de Rudy Ulloa, quien cobró notoriedad por ser el chofer del ex presidente Néstor Kirchner.

Más allá del vínculo sentimental, la justicia deberá determinar si su participación en la fuga del sospechoso del asesinato que le puso un sangriento final a una fiesta en la costa de Mar del Plata, encuadra como encubrimiento.

El brutal asesinato, cuyo móvil aún no está del todo claro, generó una profunda conmoción en la ciudad balnearia, no sólo por la violencia ejercida por el ex rugbier devenido en empresario avícola, sino por la notoriedad que alcanzaron varios de los asistentes a la reunión en la ciudad balnearia.