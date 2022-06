Araceli González festejó sus 55 años con Fabián Mazzei

Este domingo por la noche, Araceli González celebró su cumpleaños número 55 y fiel a su estilo, la actriz compartió con sus casi dos millones de seguidores parte del festejo que realizó en su casa. En la fiesta estuvo acompañada por sus hijos Flor Torrente y Toto Kirzner, además de más familia y sus amigos más cercanos.

A través de una serie de Instagram Stories que englobó con el alegórico hashtag #55Ara, fue mostrando cómo ambientó los espacios para la celebración, utilizando distintos globos en tonalidades rosas y blancas, velas y luces cálidas para la previa, que luego le cedió el paso a las típicas luces de boliche cuando el DJ se puso en acción con hits de los años 80 y 90. El menú, en tanto, contó con una picada de bienvenida, sushi y una nutrida barra con tragos clásicos y exóticos.

“¡Hoy cumplo años! Es el día del padre pero yo cumplo 55 años. Me hice un outfit divino, super canchero con unos jeans de hombre, bien bien grandes, una camisa que no puede más, accesorios de color verde esperanza, la boca cereza, todo combina... ¡Hoy soy princesa, soy reina, lo que vos quieras!”, celebró Ara mientras se señalaba la corona con la que se destacó en la noche.

Entre los videos que fue compartiendo Araceli y en el que se veía cómo la fiesta iba llegando a su clímax de diversión, se lo pudo ver también a su marido Fabián Mazzei, quien pese a estar en silla de ruedas tras el duro accidente que sufrió a mediados de mayo, no se quiso perder de la diversión y bailó todo lo que pudo mientras era arengado por su mujer y amigos.

Accidente doméstico

Un día antes, Mazzei había hablado del accidente que sufrió luego de haber caído del techo de su casa: “Cuando caía, lo primero que pensé fue ‘me mato’ y me puse a llorar”, describió el actor.

“Estoy hablando de tres metros, deben ser dos o tres segundos. Ahí vi el cielo y sabía que no tenía remedio, por eso digo que ahí hubo un empujón de la mano de Dios o de mi mamá y me pude enderezar para acortar el tramo de la caída. Estaba angustiado porque no lo podía creer”, relató Fabián en diálogo con Catalina Dlugi para el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad).

“Cuando estoy cayendo no sé cómo me tiro para adelante, se ve que quise agarrar la escalera de vuelta y ahí quedé más o menos derecho, y lo primero que apoyé fue el pie derecho de costado, porque si caía firme, me iba a pasar lo que le pasó a Vero Lozano”, comparó respecto al accidente que la conductora sufrió en unas vacaciones. “Estaba pensando en 47 millones de cosas y cuando bajé no me agarré. Así que a partir de esto, tuve que aprender a bajar un cambio, aprender a no correr. Me equivoqué, es como que nací de vuelta. La vida me puso un freno”, dijo. Por último y al estar en una silla de ruedas, reflexionó en torno al “tomar conciencia de lo necesarias que son ciertas cosas, como si vas a comer a un lugar en sillas de ruedas y hay lugares que no tienen acceso”.

