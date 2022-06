Denise Dumas: "La muerte de mi hermana me hizo más alegre”

Denise Dumas: "La muerte de mi hermana me hizo más payasa"

Un nuevo sábado por la noche, el último previo al comienzo del invierno 2022 y el clásico de los últimos años de Telefe. Ph, Podemos hablar volvió a abrir sus puertas y esta vez recibió a la conductora Denise Dumas luego de terminar su reemplazo de Flor Peña en Flor de equipo; el cantante FMK que viene de presentarse en el Luna Park; la actriz colombiana Carolina Ramírez, conocida por protagonizar La Reina del Flow; el cocinero Rodrigo Cascón, histórico integrante de La Peña de Morfi y nuevo compañero de Georgina Barbarossa en las mañanas de Telefe y el actor Damián De Santo, protagonista de la exitosa ficción El Primero de Nosotros, también en el canal de las pelotas.

"Me marcó la personalidad"

Como siempre, la primera parte del programa, la dinámica del Punto de encuentro buceó entre anécdotas divertidas e historias de vida profundas, para conocer diferentes aristas en la vida de los invitados. Cuando el conductor Andy Kusnetzoff pidió que pasaran al frente aquellos a los que “su infancia les marcó su personalidad”, los cinco reaccionaron de inmediato dirigiéndose al centro. Y la historia de Denise movilizó a todos.

“Cuando tenía 11 años murió mi hermana Janine. Ella tenía 16 y eso me marcó obviamente”, señaló la conductora en referencia a la adolescente, que falleció en un accidente de tránsito. “La vida te pasa por otro lado, me hizo más payasa, esto de a lo mejor tener que tapar huecos en mi casa, ser más alegre, más para arriba”, relató, ante la atenta mirada de los invitados, que se conmovieron con su historia. “El humor siempre hace que uno lleve todo mejor”, opinó Damián. “No sé si mejor, pero por lo menos lo llevás”, sumó Carolina, “Es una buena herramienta para aflojar”, agregó el actor, mientras Denise agradecía las palabras y asentía con una sonrisa.

“Creo que me cambió la personalidad y el futuro. A mamá y a papá obviamente les cambia toda la escala de valores y yo pude hacer todo lo que quise. Pude ser actriz”, señaló Dumas. Y añadió. “Me cambió mucho la personalidad: el valorar todo. No me importa demasiado nada si es que escucho que mis hijos se ríen y están bien, todo lo demás pasa”, reflexionó Denise explicando su orden de prioridades.

“Mi mamá y mi papá la siguieron, pelearon un montón. Quedamos Max y yo y mi casa sigue siendo una casa muy alegre a pesar de todo”, expresó con gratitud para sus padres. Y cerró con un último pensamiento ligado a la muerte de Janine: “Yo no sería ni de cerca la misma persona ni miraría la vida de esta manera”, sentenció.

En el mismo programa, Denise recordó su experiencia junto a Gerardo Rozín, que este sábado hubiera cumplido 52 años, y eligió recordarlo con alegría. “Él fue el primer productor que me puso a conducir y fue acá en Telefe, cuando se le ocurrió hacer un programa de perros, más bien de diversión animal, todo tipo de animales”, reveló sobre el momento en que comenzó su carrera como conductora. “Pensamos todo y finalmente sale al aire, y me decía: ‘Traé tu perro Denise, es lindo porque sos la anfitriona’, y entonces yo lo llevaba a mi perro Santiago, que pesaba como 60 kilos”, contó. Y cerró entre risas: “No sabés el quilombo que hacía, perseguía a todas las perras, un desastre, pero aprendí mucho con Gerardo”.