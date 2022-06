Números en rojo: El mundo con temor a una recesión

Esta semana el INDEC publicó los datos de inflación de junio. La variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) en mayo fue de 5,1%. La variación interanual ascendió a 60,7%, siendo el peor dato desde enero de 1992. Dando así una inflación acumulada en el año de 29.3%.

La alta inflación no desaparece, en Argentina ni en el resto del mundo. Llevamos 12 meses consecutivos con una inflación interanual por encima del 50%. Se prevé una desaceleración para los próximos meses, pero las expectativas de inflación de corto y largo plazo se mantendrán elevadas.

Uno de los motivos por los que observamos esta inflación tan alta es por el impulso de las materias primas que se da por causa de la guerra en Ucrania, que disparó el precio de la energía y de los alimentos.

Por otro lado se espera en los próximos meses que la misma se mantenga alta dada el atraso de las tarifas y subsidio en transporte, que hacen que los precios regulados estén por debajo del índice general generando así presión en las cuentas fiscales.

Mercado local

En el ámbito local, el dólar esta semana se despertó y llegó así a su récord histórico. Para entender por qué sube es importante ver la demanda por los mismos, cuando la demanda crece de golpe el precio del dólar sube.

Por otro lado, se da que en el primer semestre del año el BCRA debería acumular reservas que vienen dadas por las ventas al exterior de la cosecha gruesa y ese no fue el escenario que observamos. Esto hace que los inversores demanden más dólares ya que se adelantan a posibles circunstancias dados los hechos.

Era claro que el dólar en algún momento iba a aumentar, dada la alta inflación, el peso fue perdiendo valor en lo que va del año, pero si el dólar no acompaña la suba de precios se va atrasando.

Por el lado de las acciones argentinas, observamos que volvieron a ceder y el Merval bajó 2.3% hasta los 87.060 unidades. El riesgo país volvió a subir con respecto a la semana pasada en 6.9% hasta los 2.185 puntos marcando un nuevo máximo desde septiembre de 2020.

Mercado Internacional

Wall Street sigue con temor a la tan hablada recesión económica. Observamos en los mercados cierres en rojo, con los niveles más bajos desde diciembre de 2020. El Nasdaq 100 bajó en un 5.9%, el S&P 500 un 5.1% y el Dow Jones un 4.7% respectivamente.

Altos niveles de inflación, subas en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (FED) y los conflictos mundiales que no dan tregua, no llevan a otro camino que pensar que el mercado se anticipa a posibles escenarios que no deseamos que sucedan.

Las probabilidades de que Estados Unidos caiga en una recesión aumentan, una posibilidad que ahora varios analistas ven más factible ante la brutal ofensiva que tomó la FED para parar la inflación.