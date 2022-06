La Champions League le dio la bienvenida a Julián Álvarez

Todo concluye al fin", reza la mítica canción de Vox Dei, que bien calza justo para la actualidad de Julián Álvarez con el manto sagrado de River. Es que tras los octavos de final de la Copa Libertadores que el Millonario deberá afrontar ante Vélez, el oriundo de Calchin armará las valijas y llevará sus goles al Manchester City de la Premier League. No obstante, parece ser que Pep Guardiola no es el único que está deseoso de ver al Araña en acción, sino que la Champions League ya le dio una calidad bienvenida en sus redes sociales.

"🇦🇷 Julián Álvarez en River: 114 partidos, 50 goles, 29 asistencias. Llegando a la #UCL 🔜", escribió la cuenta oficial del certamen continental europeo de clubes más prestigioso del mundo, a modo de bienvenida para el goleador riverplatense"

Cuántos partidos le quedan a Julián Álvarez en River antes de irse al Manchester City

19/06 vs. Unión (V) | Liga Profesional

26/06 vs Lanús (L) | Liga Profesional

29/06 vs. Vélez (V) | Copa Libertadores

03/07 vs. Huracán (V) | Liga Profesional

06/07 vs. Vélez (L) | Copa Libertadores

Tras dejar River: cuando podría debutar Julián Álvarez en la Champions League

La fase de grupos de la Champions League dará su puntapié inicial el 6 o 7 de septiembre, fecha en donde el goleador -por ahora- de River debutaría en caso de que Pep Guardiola lo disponga.