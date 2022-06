Andrea del Boca se quebró al hablar de la muerte de su padre

El sábado por la noche Andrea del Boca estuvo invitada en PH, Podemos hablar (Telefe) y cuando el conductor Andy Kusnetzoff le preguntó por su padre, Nicolás del Boca, no pudo contener el llanto. Todo comenzó cuando se refirió a la causa judicial que enfrenta por Mamá Corazón, la novela que protagonizó pero no fue emitida al aire, y contó con fondos del Estado nacional. La actriz contó que las repercusiones mediáticas afectaron a su familia y particularmente confesó que se sintió responsable por la muerte de su papá, quien falleció hace cuatro años.

Damián Betular, Georgina Barbarossa, Agustina Vivero -más conocida como Cumbio- y Ángela Leiva también estuvieron en el ciclo, y contaron algunas anécdotas de su infancia. Cuando el conductor llamó al punto de encuentro a quienes hayan contado con el apoyo de sus padres en sus carreras, y Andrea no dudó en afirmar que no habría cultivado una trayectoria de más de cinco décadas si no fuese por el acompañamiento que le brindaron en su vocación artística. “¿Sufriste la pérdida de tu papá no hace mucho, no?”, quiso saber el conductor.

“Sí, para mí cuatro años es reciente, pero de alguna manera lo siento como una responsabilidad mía porque él estaba bien. Hicimos una serie que se llamó Mamá corazón, y a sus 87 años estaba espléndido, era director y la verdad es que tenía más pilas que la gente joven”, comentó. Kustnezoff la interrumpió para acotar: “¿La famosa serie que era para Canal 7?”. La actriz lo corrigió y aseguró: “No era para Canal 7, era para el BACUA (Banco de Contenidos Audiovisuales a disposición de los canales de TV) y ellos elegían después; hicieron 5000 horas, estas eran 26 horas, y solamente se investigan esas 26 y no el resto”.

La novela que nunca se vio

“Fue uno de los precios que tuve que pagar por haber hecho cosas para el Estado”, sentenció con indignación. El conductor volvió a frenar la conversación y expresó: “Eran fondos del Estado, la novela no tuvo aire y vos tenías un partidismo o una amistad con la vicepresidenta....”. En ese instante Andrea lo contradijo: “No, yo no tenía amistad porque no era amistad, no soy amiga; sí tengo una convicción política desde muy chica, que la heredo desde mis abuelos maternos”.

“Está bien, pero lo que digo es que fue criticado, se habló de corrupción, todo eso que fue a la Justicia después, y espero que no te moleste que te lo pregunte”, le consultó el conductor. “No, mejor así lo puedo aclarar: el BACUA era un banco de contenido audiovisual que nos pedía a las productoras que hiciéramos un contenido, por eso hizo cinco mil horas con distintas productoras, no fui la única, hay productoras muy conocidas, pero lo curioso es que la única que quedó para investigar fue esa serie, que yo terminé, pero lo que pasa es que no dependía de mí por contrato”, afirmó del Boca.

“Yo no decidía si eso se pasaba en un canal o en otro. Eso lo decidía el BACUA. Justo era el cambio de Gobierno y la verdad es que era un momento donde no se sabía si eso iba a ser para un lado o para el otro; soy la única privada, todos los demás de esa causa han sido funcionarios”, agregó. En este sentido, Andy le preguntó si se había “sentido usada”, y la actriz respondió sin titubear: “Totalmente”. Cuando el conductor fue más allá e indagó si estaba desilusionada a nivel general, brindó una contestación más general.

“La verdad la historia la escribe el tiempo. Por momentos creo que sí porque digo ¿Cuál fue mi error? ¿Trabajar, y cumplir con el contrato que yo tenía que hacer determinada serie, en determinado tiempo con determinado presupuesto? Y eso a mi padre lo llevó a una tristeza que desencadenó en una depresión, que desencadenó en un cáncer”, sostuvo, y luego de un breve silencio añadió: “Y eso no me lo perdoné”. Barbarossa y Kusnetzoff le sugirieron que no se culpara por el fallecimiento de su padre, pero la actriz no pudo contener las lágrimas.

“Es algo que fue muy doloroso. El día que le estaban dando la extremaunción ir a Tribunales y a los dos días irse mi papá”, recordó. “El decía que mi carrera no iba a poder soportar todo eso, porque fueron dos meses de darme todos los días y en ese momento yo tenía un patrocinio legal que me decía que no saliera a hablar, y yo decía: ‘Pero si yo no hice nada, ¿por que no voy a salir a hablar?”, expresó con enojo. “Y voy al juzgado todos los días a preguntar cuándo empieza el juicio, porque yo quiero que empiece y que se termine, que se aclare”, aseguró.

“El límite es muy finito porque mi papá que era un hombre de los medios, que sabía todo, era muy doloroso. Lo he visto llorar frente al televisor y yo le decía que era una cuestión de tiempo, que había que aguantar hasta que se aclaren las cosas, pero él no lo pudo soportar porque en una edad determinada la tristeza desencadena en depresión, cuando bajan los brazos y dicen no puedo más, él se programó”, concluyó.

Fuente: TELESHOW