Fueron a animar un cumpleaños y Lionel Messi estaba invitado

Una foto se hizo viral en los últimos días y muestra las enormes sonrisas de unas animadoras de fiestas infantiles que posaron junto a Lionel Messi, en un cumpleaños de un integrante de la familia de Antonela Roccuzzo, a la que estaban invitados junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Es que luego de terminar la temporada con el Paris Saint-Germain (PSG) y las respectivas obligaciones con los partidos de la Selección Argentina, el capitán se vino para el país, para pasar las vacaciones con toda su familia completa. Entre sus actividades, pasaron un divertido momento en el cumpleaños del hijo de la cuñada de Lionel Messi, Paula Roccuzzo, celebración que sucedió el pasado miércoles.

A pesar que la líder del grupo de animación, Ana Paula, no fue quién difundió la foto, salió a hablar sobre ello, consultada por los medios: “Fuimos a un evento que era para un familiar de él. Organizamos el cumpleaños de un niño y tomamos el evento con la misma seriedad y valoración que la de cualquier otro. No me pusieron condicionamientos ni requisitos”, indicó.

“Coordinamos como con cualquier otro cumple: el lugar del festejo, la temática, el tiempo del evento, yo seleccioné a mi equipo de trabajo y listo. Claro que después tuvo el condimento particular de que estaban Messi, sus hijitos y su familia”, contó la animadora.

“Sabía que podía estar Antonella con los nenes. Era una oportunidad de la familia de reunirse con los Messi, que no suelen estar. Entonces sabía que ella iba a estar pero no Leo”, añadió Ana Paula. “No tenía la confirmación de que iba a asistir, pero en el momento en el que llegó al salón me avisaron y con mi grupo de trabajo hablamos para manejarnos con total normalidad, como con cualquier otro cumpleaños”, agregó la animadora.

“Cuando llegó, entró, se sentó en una mesa con total simpleza y humildad. Como uno más”, relató la mujer; y precisó cómo fue el momento de la foto: “Al final del evento, le pedí permiso para sacarme una foto con él y accedió porque es una persona sumamente humilde y sencilla. Es más, Antonella sacó la foto. Me dijo ‘yo les saco’, y nos sacamos en grupo para no posar uno por uno. Él me dijo que sí y yo más que agradecida”, finalizó.

Fuente: La 100