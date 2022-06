Bussi denuncia extorsión por parte del Gobierno provincial

El legislador Ricardo Bussi denunció extorsión por parte del Gobierno provincial contra su persona y asegura que no hay elementos para imputarlo en las causas judiciales en su contra. La primera acusación contra el líder de Fuerza Republicana es por atentado a la salud pública y la otra es una denuncia por abuso sexual por parte de una joven colaboradora de su partido.

“Quieren hacer creer que yo fui a la Legislatura sabiendo que tenía COVID, pero si te fijas en la página del SIPROSA vas a ver que no tenía COVID. Nunca tuve coronavirus. Federico Masso y Sandra Tirado declararon en mi contra diciendo que yo tenía signos de COVID, una mentira horrible contra un compañero para desprestigiarlo. El presidente de la Legislatura, Sergio Mansilla, hoy tiene COVID y nadie lo denunció, me denuncian sólo a mí”, declaró Bussi en Los Primeros.

Según manifestó el Legislador, la segunda causa que pesa en su contra fue armada por el Gobierno Provincial para desprestigiarlo: “Plantaron una señorita en mi oficina, a lado de mi hija Josefina, y dijeron que había abusado sexualmente a las 10.30 de la mañana. No hay elementos para imputarme en ninguna de las dos causas”

“No hay juez que se anime a absolverme. Como decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, ‘a Bussi hay que tenerlo picando bajito para ver el acercamiento o alejamiento con el Gobierno’ “, apuntó contra el Poder Judicial de la provincia.

Por último, Bussi aseguró que detrás de las denuncias en su contra se encuentra el gobierno provincial y apuntó directamente al Jefe de Gabinete de la Nación y al Gobernador de Tucumán: “Estos son mecanismos de extorsión del peronismo, de Manzur y de Jaldo, que no me van a doblegar ni me van a maniatar”.