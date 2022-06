El insólito regalo que Johnny Depp recibió de sus fans

Johnny Depp tiene miles de fanáticos que lo vienen apoyando en las redes desde que empezó el juicio contra Amber Heard. Muchos de ellos, incluso, se acercaron al tribunal de Fairfax para mostrar su respaldo. Uno fue por más: llevó un barco pirata que pretendía ser una versión mini del Perla Negra.

La situación ocurrió este martes, en la puerta de los tribunales de Fairfax, mientras el jurado deliberaba tras el fin del proceso entre la expareja.

Cómo es el barco pirata que llevaron los fanáticos de Johnny Depp

El barco pirata simulaba ser una copia en menor escala del Perla Negra, la embarcación que capitaneaba Jack Sparrow, el personaje que Johnny Depp inmortalizó en la saga Piratas del Caribe.

Incluso, tenía una imagen del actor en la piel de su legendaria caracterización. La construcción estaba arriba de una plataforma y fue ubicada frente al tribunal con el objetivo de que lo vean los miembros del jurado.

No fue la única situación particular que hubo con fans del actor. Hace unos días, cuando todavía había audiencias orales en la causa, una mujer tuvo que ser sacada de la sala cuando le reclamó que un bebé era suyo.

“Johnny, te amo, nuestras almas están conectadas. ¡Este bebé es tuyo!”, exclamó la fanática, que terminó siendo echada del lugar.

A la vez, a la salida de los tribunales, Depp siempre mantenía una actitud cercana con sus seguidores. Tanto que una de ellas le regaló unas pulseritas que llevan la inscripción “Justice for Johnny Depp” que el actor, finalmente, usó, como identificó en Twitter el usuario @mariomojc.

Qué es lo que le reclama Johnny a Amber

Depp inició la demanda contra Heard en 2019, cuando también interpuso otro escrito judicial contra su ex y un diario británico, pero en el Reino Unido. Ese juicio lo perdió y lo dejó fuera de la película Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore.

Luego de resolverse la situación, en medio de la pandemia de coronavirus, Depp arremetió legalmente y presionó en Fairfax para que se haga el juicio.

Es así cómo, en abril, se inició el proceso oral por el que ambas partes intentaron demostrar sus teorías: Depp intentó probar que Heard lo difamó y por eso perdió mucho dinero, mientras que la actriz buscó exponer como un abusador a su expareja.

Cuáles fueron los principales testimonios del juicio

En su alegato final, los abogados del protagonista de Piratas del Caribe aseguraron que la “abusadora” en la pareja fue Heard y no Depp, como declaró la actriz en varios tramos del proceso.

“Se escucharon audios tras audios y ella fue la que abusó de él”, puntualizó uno de los abogados de Depp al dar el testimonio final de la defensa del actor hacia el jurado.

Antes, la otra representante del actor también había hablado en el mismo sentido. “Les pedimos que le devuelvan al señor Depp su vida, que digan al mundo que el señor Depp no es el abusador que la señorita Heard dijo que era y que la hagan responsable de sus mentiras”, aseguró Camille Vasquez.

Durante parte del juicio, Depp mostró pruebas de que Heard fue violenta con él y de que, en una oportunidad, perdió parte de un dedo tras una pelea. En otro momento contó que le puso excremento humano en su cama a modo de broma.

Del lado de Heard los testimonios también fueron fuertes: dijo que Depp la violó con una botella, que le dejó mensajes escritos con sangre y que le pegó en varias oportunidades.

En su declaración final, la actriz contó que su vida se volvió una verdadera pesadilla en el último tiempo y no pudo evitar romper en llanto al enumerar distintas situaciones.

“Me acosan, humillan y amenazan todos los días”, dijo sobre la actitud que tienen muchos de los fans de su ex tanto en las redes sociales como en la vía pública.

La coprotagonista de Aquaman remarcó que para ella no es sencillo revivir todo lo que ocurrió durante su matrimonio y que su relato sea utilizado posteriormente para degradarla en otros ámbitos. “La gente me quiere matar y me lo dice todos los días”, indicó.

