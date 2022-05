El posteo de Fito Páez por el cumpleaños de su novia

Como buen músico, a su novia Eugenia Kolodziej, Fito Páez ya le escribió “Tu vida, mi vida”, una canción donde asegura que “sin ella yo no vería el sol” y que “tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón”, pero hoy la muchacha cumple años y él le dedicó un mensaje lleno de amor y enamoramiento en su Instagram. “Feliz cumple Euge de mi corazón! Fuente de toda alegría y amor! Que todo lo que desees se cumpla y seas feliz! Te amo fuerte compañera del viaje! Todo mi amor, siempre. F.” Acompañó sus palabras con una foto de ambos en el Bernabeu, el estadio del Real Madrid. El posteo pronto se llenó de más de quince mil “me gusta”, entre ellos el de Lali Espósito.

Historia de amor

El rosarino y la actriz hace más de siete años que están juntos y pese a la diferencia de edad -27 años- se los nota felices y enamorados. Cuando él cumplió 59 años fue ella la que le dedicó un romántico mensaje en sus redes. “Hoy cumple años él. Mi amor, mi compañero, mi tantas cosas a la vez, y se merece todo el amor y lo mejor del universo porque es lo más hermoso de todas las galaxias infinitas. Feliz cumple Mor! A tu lado siempre. Te amo”.

Klodziej en varias ocasiones compartió fotos de su intimidad con el rosarino. Hace poco mostró cuando, mientras estaban tirados en la cama, ella le preguntaba “si conocía un plato italiano que inventé en el momento y lo fue a googlear”. Divertida, grabó cómo Fito buscaba sin éxito en la computadora una respuesta adecuada a la sugerencia de su novia. En otra ocasión fue el músico que subió una foto donde se ve cómo la muchacha le recorta la barba y él le declara: “¡Gracias por cortarme la barba estos últimos 7 años de amor y aventuras! Te amo fuerte”.

Con la relación con su novia consolidada, Fito también mantiene una relación amistosa y cómplice con sus ex parejas. Lo mostró el año pasado cuando Romina Ricci, su ex y mamá de su hija, Margarita, participó en Showmatch. La actriz hizo una imitación desopilante del músico quien lejos de enojarse la avaló con un gracioso mensaje grabado que mandó desde Los Ángeles. “Lo de mamá, ya se le va a pasar. Viste cuando papá se viste de mamá con tacos y polleras. Mamá es papá y papá es mamá. No importa. Lo importante es que te amamos y es la familia que te tocó”, dijo demostrando que a veces las parejas se terminan pero el buen vínculo no.

Hace una semana, Fabiana Cantilo fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura Porteña y Fito emocionó a todos con las palabras que le dedicó. Ambos fueron pareja durante una década desde 1980 a 1990. Fito apareció de sorpresa y sus palabras emocionaron a todos. El artista especialista en hacer cantar a las multitudes logró enmudecer a todos los que participaron en el acto y a más de uno le “piantó un lagrimón”.

