Riquelme: "Boca esperará lo que determine la Justicia sobre Villa"

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, volvió a referirse a la situación de Sebastián Villa, quien se encuentra imputado por abuso sexual.

“Lo de Villa es un tema muy sensible. El fútbol es una cosa y el otro tema es algo diferente. Odio lo que pasa en el otro tema, como le pasa a todo el mundo, pero cuando hablamos de fútbol es fútbol. Los otros temas son ajenos y hay abogados y jueces analizando el caso. Cuando dictamine la Justicia, el club resolverá qué pasará. Pero cuando me preguntan de fútbol, digo que Villa es un chico que juega bien al fútbol. No hay que darle tantas vueltas. Se ha tratado de instalar mucho nerviosismo en nuestro club, pero yo tengo las cosas claras”, aseguró el dirigente en una entrevista concedida a Jorge Rial en Radio 10.

Esperar a la Justicia

“Nosotros no somos jueces, lo vivimos normal. Repudiamos todas las cosas que pasan, pero más que eso... Después cuando pasen las cosas.. Es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir. Esperemos qué dice la Justicia. Todos pensamos igual”, agregó.

“Cuando nos digan lo que pasó, cuando esté todo claro, el club tomará las medidas que tiene que tomar”, insistió.

Pericia

La pericia psicológica que se le realizó a la mujer, que denunció a Sebastián Villa, determinó que presenta “indicadores de abuso sexual”. El futbolista de Boca quedó más complicado y podría ser llamado a declaración indagatoria esta misma semana.

TN accedió al informe del examen que también indica que la víctima siente “angustia” cuando tiene que relatar los hechos y que presenta un “estres post traumático, trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social”.

La joven que denunció al futbolista de Boca no tiene perfil de “fabuladora” y nada indica que haya inventado el episodio en el que dijo haber sido víctima de una agresión sexual por parte de su ex pareja. Así se desprende del examen al que fue sometida por facultativos oficiales el viernes pasado, como parte de la investigación por abuso sexual agravado y eventual intento de homicidio por parte de Villa.

Según el informe, la joven “no presenta ideación delirante” ni “padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de conciencia o afectación de la autocrítica o heterocrítica”.

“Del relato de la víctima no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad”, concluyeron los expertos que la sometieron al peritaje.

El resultado del peritaje psiquiátrico al que fue sometida el viernes pasado fue informado hoy al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que lleva adelante la investigación.

Según el reporte, “los hechos materia de investigación no alcanzaron a corromper el normal desarrollo sexual esperado para la edad biológica y mental de la víctima”.

Pero esa situación no invalida la existencia de una agresión de tipo sexual como la que describió y por la que padece episodios de “angustia”, que derivan en “trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social”.

La víctima, en su actual estado, “no resulta peligrosa para sí o para terceros en forma inminente”, no obstante lo cual “se recomienda realizar tratamiento psicológico o psiquiátrico y evaluación por asistencia a la víctima y psicodiagnóstico”.