Cómo seguirá el censo en Tucumán en los próximos días

El director del Indec, Marco Lavagna, anunció que se rehabilitará el Censo Digital para aquellas personas que no fueron censadas. De acuerdo a lo precisado por el organismo, el sitio será habilitado y estará abierto hasta el 24 de mayo, inclusive. También detalló que habrá operativos de "recupero" en zonas a las que no llegaron los encuestadores.

Quienes no recibieron la visita del censista, no completaron previamente el cuestionario online y deciden no hacerlo tampoco en esta nueva etapa, se deben comunicar al 0800-345-2022 y si viven en la Ciudad de Buenos Aires al 147 o enviar un correo electrónico a [email protected]

El director de Estadísticas de Tucumán, Raúl García, calificó como un verdadero éxito el censo virtual con una adhesión de unas 670 mil personas, lo que equivale al 50% de las viviendas y al 35% de la población de la provincia.

"El censo digital se habilita durante una semana justamente para que en ese tiempo de recupero si alguno quedó sin censar se pueda censar. El objetivo es poder contabilizar a todo el mundo y a todas las viviendas", transmitió el titular del Indec en una conferencia de prensa tras finalizar el operativo de este miércoles.

Según indicó Lavagna, los datos parciales se tendrán durante este jueves. "Lamentablemente esto no es como una elección para dar datos parciales, tenemos que dar datos concretos", explicó.

"Tenemos el 70 % de los datos cargados pero debemos tener la totalidad para poder comunicarlos", señaló para luego indicar que "el operativo también depende de los censistas en las provincias que siguen cargando las planillas".

De acuerdo a lo expresado por el funcionario, "no hubo grandes complicaciones del censo". Sin embargo reconoció que "hubo censistas que a último momento faltan o que sufren inconvenientes y dejan la tarea a mitad de camino o problemas en cómo se traspasa la información, pero nada en término generales que haya complicado".

Finalmente pidió disculpas a aquellas personas que no pudieron ser censadas este miércoles. "Es entendible que alguno que estuvo esperando al censista se pueda sentir molesto que no pasó, pero sepan entender que fue un operativo gigante, no es que no están siendo tenidos en consideración, son parte del objetivo en esta semana de poder censarlos", manifestó.