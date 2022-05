Diego Torres dio positivo en coronavirus

Desde diciembre Diego Torres palpita en las redes sociales el reencuentro con su público de la mano de su nuevo disco, Atlántico a pie. El acompañamiento de sus admiradores generó que la propuesta inicial de dos fechas en el teatro Gran Rex se convirtieran en cuatro presentaciones, luego de agotar localidades cada vez que sumó shows al cronograma. En las últimas horas informó en su cuenta de Instagram que contrajo coronavirus y se vio obligado a posponer tres conciertos para recuperarse antes de volver a ver a sus fanáticos.

“Con mucho pesar tengo que darles la mala noticia de que estoy con Covid y que por este motivo tenemos que reprogramar los conciertos de esta semana”, comunicó en el epígrafe del posteo. “Me estoy cuidando y poniéndome bien para reencontrarnos después de mucho tiempo. ¡Un abrazo grande para todos!”, concluyó junto a la imagen donde aclaró los cambios de las funciones, que originalmente los estaban previstas para el 19, 20, 21 de mayo.

Las nuevas fechas de los shows de Diego Torres en el Gran Rex

“El show del jueves 19 de mayo pasa al miércoles 25 de mayo; el del viernes 20 de mayo pasa al domingo 29 de mayo; y el del sábado 21 de mayo pasa al sábado 28 de mayo”, explicó mediante un banner. También contó que el show del 27 de mayo se mantiene sin modificaciones, al igual que los que brindará en el interior del país el 2 de junio en Rosario y el 4 de junio en la provincia de Córdoba.

Sobre las entradas, aseguró que las que fueron adquiridas serán válidas para las nuevas fechas sin necesidad de ser reemplazadas, y en caso de no poder asistir se puede solicitar la devolución. Días atrás había confesado la gran expectativa que sentía por volver a tocar en un escenario: “¡Qué feliz me hace saber que tendremos muchas noches para encontrarnos. ¡Ahí nos vemos!”.

A fines de marzo el artista mantuvo un mano a mano con María Laura Santillán donde habló de la producción de su nuevo álbum, y explicó el significado especial del nombre que eligió. “Cuando estaba escribiendo esa canción me apareció esa frase y dije: ‘Uf, este es el título del disco’. Sentí que al no viajar, uno podía usar la metáfora de cruzar el Atlántico a pie, como dice Juan Luis Guerra, ‘El Niagara en bicicleta’”. En este sentido, profundizó en la importancia de aplicar el concepto como modo de vida: “Decir: ‘Mi libertad de pensamiento sigue siendo libre’, y a través de las canciones digo y canto, le mando una canción a otro colega y cantamos juntos, las canciones viajan y llevan su contenido, su mensaje”.

“Soy pisciano, soy del mar, me gusta andar con mi lancha todo el tiempo, me tiro al mar y disfruto. A mucha gente le gusta Miami por los shoppings y los parques de diversiones, a mí lo que me gusta es la sensación de vivir en el caribe”, confesó. En cuanto a la canción “Para sentirme libre” reveló que tiene que ver con la pandemia y su separación de Débora Bello, tras 17 años juntos. “Habla de esa libertad que hemos perdido, de cómo nos llevamos con la soledad. Nos cuesta encontrarnos solos, nos asusta y nos llenamos de cosas que nos mantienen entretenidos; y cuando cerramos la puerta… nadie puede escapar de uno mismo”.

Al consultarle con qué se van a encontrar sus fans cuando vayan a sus conciertos, aseguró que tendrán un momento épico. “Hay de todo, uno intenta provocarle a la gente emociones diversas. Cantar, bailar, reírse, emocionarse. Ese es un sello que naturalmente apareció en mí, no es que hubo un departamento de marketing, escucho música diversa desde que tengo uso de razón”, expresó.

Fuente: Infobae