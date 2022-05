Gabriela Moreno lleva desaparecida siete años

Gabriela Moreno desapareció el 27 de enero de 2015, cuando salió de su casa para encontrarse con su ex pareja en la esquina de Agustín Maza y Lavalle. Desde entonces comenzó la investigación, pero nunca hubo pruebas ni hechos concretos.

El principal acusado por la desaparición de Gabriela es Juan Héctor Barrionuevo, su expareja, quien sería la última persona que la vio con vida. “Al comienzo dijo que no la había visto, después dijo que la vio para tomar algo, y que después se fue a su casa”, expresó Yohana, la hermana de Gabriela.

Según la familia de Gabriela, hacía tres meses que la pareja estaba separada, “él la tuvo encerrada tres días sin comer, la violó y la amenazaba con que la iba a matar y la tiraría a las vías. Tuvo 15 denuncias de violencia de género y orden de restricción”; expresó la hermana de la mujer desaparecida.

Cuestionamientos a la policía

Por otra parte, la familia de Gabriela cuestionó a la policía: “La primera vez que fuimos no nos quisieron tomar la denuncia, porque tenía que pasar las 24 horas. Después, al día siguiente no nos querían tomar la denuncia porque no estaba el comisario. Después lo agarraron, pero lo soltaron ante la falta de pruebas”; sostuvo Yohana.

Otro punto a destacar según la familia, es que un día después de la desaparición de Gabriela, ya era imposible ubicar a Juan. El joven estuvo escondido durante casi un mes, hasta que quedó detenido por pedido de la fiscalía.

“Sus hijos creen que está trabajando en Buenos Aires. Nadie la buscó, nadie hizo nada”; expresó Yohana.