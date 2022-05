Marley anunció el inminente final de Por el mundo

En la noche del domingo, Alejandro Marley Wiebe fue uno de los protagonistas excluyentes de la entrega del Martín Fierro 2022. Es que además de ser el anfitrión de la gala, el conductor estuvo nominado en varias categorías. Finalmente, se alzó con dos galardones: uno por el mejor big show, premio para el reality musical La Voz Argentina, y otro correspondiente al mejor programa turístico, otorgado a Por el mundo, el histórico ciclo de viajes que lidera también por la pantalla de Telefe.

Luego de los premios, Marley habló con un cronista de Intrusos (América) y realizó un sorpresivo anuncio respecto a la continuidad del ciclo turístico. “Ganamos por La Voz Argentina y por Por el Mundo que ya lleva 22 años, de los cuales Flor de la V ha sido conductora conmigo también”, dijo como guiño a la bastonera del ciclo por el cual estaba siendo emitida la entrevista. “Nunca habíamos ganado ni un solo Martín Fierro, así que después de 22 años lo hemos logrado”, remarcó feliz por haber obtenido, finalmente, el premio.

Luego de que el cronista le apuntara que su hijo Mirko se había convertido en una de las estrellas del programa, Marley le puso un freno. “Igual nos queda un tiempito, nomás. Mirko está todavía en el jardín y lo puedo hacer faltar. Pero una vez que llegue a primaria, no le quiero arruinar su escolaridad ni la relación con sus amigos. Es medio difícil hacer Por el mundo cuando empiece primer grado. Así que son los últimos viajes”, dijo el conductor al respecto, generando sorpresa.

“¿Ya está hablado?”, quiso saber el movilero. “No, ahora lo estoy hablando”, dijo Marley con su característica carcajada y dándole un atisbo de espontaneidad al inesperado anuncio.

Asimismo, el conductor de la ceremonia se dio tiempo para destacar el carácter emotivo que tuvieron los Martín Fierro en su última edición. “Pasó lo de Diego Maradona, lo de Susana, Mirtha... Todos esos aplausos de pie. ¿Viste que eso no se da mucho acá esa cosa de ovación de pie? Es más común verlo en Hollywood, que todos se ponen de pie para aplaudir a una gran figura. Acá tenemos que tener más respeto y homenajear más a las grandes figuras”, analizó el papá de Mirko.

Su opinión sobre el programa

Consultado por el periodista, Marley también dio su opinión sobre el nuevo programa de su amiga Florencia Peña en América. “¡Me encanta Flor! Me causa mucha gracia. Estuve hablando con ella y le di mis consejos sobre lo que pienso que puede mejorar y lo que está genial, pero eso siempre lo hacemos con todos los proyectos, no solo con este”, dijo.

También se expresó acerca del duelo mediático entre su amiga y Jorge Lanata, luego de que el periodista criticara con dureza el trabajo de Peña en su nuevo programa. “Hay animosidad entre personas siempre por temas políticos. Yo nunca me meto porque no me interesa estar de un lado de la política ni del otro. No me interesa porque yo no tengo un lado político que vaya a salir a defender, no me parece que ningún político merezca ser defendido, sinceramente. Nunca me pondría en un lugar así, porque ninguno me parece maravilloso”, cerró Marley queriendo evitar cualquier tipo de polémicas.

