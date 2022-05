Alberto Fernández le reclamó a Bullrich $100 millones

El presidente Alberto Fernández y Patricia Bullrich no se vieron en los Tribunales en la audiencia de “conciliación” convocada por la Justicia, como estaba previsto, pero se cruzaron mensajes que evidenciaron la tensión. El encuentro fue por una demanda que el jefe de Estado entabló contra la titular de Pro, luego de que ella sugiriera que el Gobierno intentó colocar un socio local en la compra de vacunas de Pfizer contra el coronavirus para cobrar un “retorno”.

Citados por la justicia para este mediodía ambos llegaron puntuales. Primero Bullrich y minutos después Fernández, pero sin embargo nunca se vieron en el interior del edificio de la calle Talcahuano, a metros del Palacio de Tribunales. “El presidente no se animó a venir. Le pedí tres veces al juez que (Fernández) venga y no vino”, dijo la líder del Pro a La Nación. En tanto que, también en diálogo con este medio, el abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, afirmó que cuando la exministra confirmó que no se iba a retractar por sus dichos, “la instancia de juntar a las partes la di por descartada”. Tras lo que agregó: “Las partes se ven cuando hay una posibilidad de conciliación”. Dalbón agregó que fue él quien quizo “preservar” al mandatario y “lo dejamos en otro lugar”.

Menos de una hora duró la audiencia entre Bullrich y Fernández, que comenzó a las 12 del mediodía frente al juez Luis Sánez. Pese a que se esperaba que ambos estuvieran frente a frente, eso no sucedió. La primera en decirlo fue la líder de Pro, quien en declaraciones a la prensa en el lugar y con un grupo de seguidores que la alentaban de cerca, apuntó frases como: “No se animó a enfrentar la realidad, “no se animó a venir a hablar cara a cara”, “se escondió y mandó una patota y “se quedó en un cuartito guardado”.

La audiencia duró menos de una hora y ya abrió la etapa de prueba, lo que se esperaba que sucediera diez días después. En la representación del mandatario celebraban que les habían aceptado como prueba, entre otros elementos, el tape el video del programa La Cornisa, donde se dieron los dichos de Bullrich, así como la posibilidad de convocar como testigo al CEO de Pfizer en la Argentina, Nicolás Vaquer y el comunicado y la posterior declaración de la empresa desmintiendo las aseveraciones ante la Comisión Bicameral del Congreso.

Puertas afuera de tribunales, en una día gris, cuando faltaban minutos para las 13 salió a hablar Bullrich y contar lo sucedido en la hora previa. “Es una pena que el Presidente haya venido para quedarse en un cuartito guardado”, desafió. Y dijo que no pensaba retractarse por lo que había dicho sobre el contrato con Pfizer. Poco después quien habló con la prensa en el lugar fue Dalbón, quien confirmó que no se habían cruzado los protagonistas de la causa que se inició el año pasado.

“Va a defender su honra y le pareció que para hacerlo tenía que estar personalmente frente al juez porque es un ciudadano más ante la Justicia, más allá de que es un presidente”, había asegurado previamente Dalbón a La Nación. Luego confirmaría que el mandatario sí vio al juez, pero no en la sala de audiencia sino en una sala la firma de los expedientes, aduciendo la falta de retractación de Bullrich como motivo para evitar el encuentro. El letrado advirtió que el caso puede demorar años en terminar de resolverse y dio por descontado que terminará en la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de un caso con “daño contra el honor”.

En diálogo con diario LA NACION, Bullrich explicó que lo sucedido en tribunales fue “una situación totalmente anormal”. Y describió: “El presidente no se animó a venir. Le pedí tres veces al juez que (Fernández) venga y no vino”.

Bullrich aseguró que durante la audiencia nadie explicó por qué motivo el Presidente no se presentaba en el encuentro y permanecía en un cuarto cercano. La exministra detalló que el juez, Luis Sáenz, esgrimió una respuesta “formal” al explicarles que “las audiencias en la medida que él (por el juez) hable con todos, existen”. “El juez le explicó que era la modalidad de la audiencia”, afirmó Dalbón en referencia a esa parte de lo sucedido hoy.

Tras lo que agregó que ella ratificó sus dichos. “Di mi opinión clara, el presidente no pudo desconocer que ese contrato se guardó en un cajón”, dijo.

La ex funcionaria detalló que en la audiencia en la que ratificó sus dichos y se abrió el período de prueba sólo participaron ella y su abogado Néstor Balian; Dalbón, su socia, el juez y una secretaria del juzgado.

En la previa de la audiencia de hoy, el mandatario estuvo reunido durante más de una hora con Dalbón en la Casa Rosada durante la tarde de ayer. En tanto, en su arribo a tribunales, estuvo acompañado por uno de sus funcionarios más cercanos, el secretario General de Presidencia, y amigo personal suyo, Julio Vitobello.

Patricia Bullrich acusó al Presidente de "esconderse" y ratificó sus dichos sobre el contrato con Pfizer

El caso comenzó luego de que, en una entrevista con LN+, el 24 de mayo de 2021, Bullrich afirmó: “El [ex]ministro de Salud Ginés González García dijo ‘para firmar un contrato con Pfizer tiene que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman’. Y Pfizer le dijo ‘no se puede: tengo que tener una forma de hacer la vacuna que sea efectiva en tiempo y forma, que no se me pare la producción’”. Y agregó: “Eso tiene una sola explicación: eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer tener un retorno de esa vacuna”.

“¿Está acusando al exministro de intentar tener un retorno de esa vacuna?, le preguntó Luis Majul. “Pero no tengo la menor duda. Esa vacuna no está en la Argentina porque no hay un argentino con quien hablar que le pudiera dar parte de eso. Eso no tengo la menor duda y además, eso es criminal”, afirmó Bullrich. Luego dijo que “eso el Presidente no lo ignoraba”. Más tarde, sentenció que si el vacunatorio vip fue un delito, el supuesto pedido de “retorno” a Pfizer fue “cien veces peor” por las muertes que produjo el Covid-19.

La demanda del Presidente tiene por objetivo que la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri se retracte de sus acusaciones, o que pague por el “daño” que le hizo. Si Bullrich no se retracta, avanzará la demanda.

Bullrich: "El Gobierno es muy cruel con la gente que trabaja"

El año pasado ambas partes habían protagonizado una mediación prejudicial que no llegó a ningún punto de acuerdo, por lo que Fernández, representado por el abogado Gregorio Dalbón, demandó a Bullrich por 100 millones de pesos.

”La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entra en etapa judicial. El presidente Alberto Fernández donará todo el resarcimiento al Instituto Malbrán, como ya dijo”, anunció Dalbón, en junio pasado, a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

La conciliación de hoy fue diferente a la anterior, dado que es ante el juez del caso y, si la demandada no cambia de postura, como sucedió, el expediente se abrirá a prueba, como finalmente sucedió hoy.

Alberto Fernández sobre Bullrich: "la he visto terminar en el ocaso, en el lugar donde está ahora"

Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el laboratorio a través de un comunicado de prensa y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso. Al momento de la demanda, el Poder Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían “hechos de gravedad institucional”, porque implicaban sembrar sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.

Esta tarde, Bullrich dio a conocer un comunicado en el que se refirió al caso y sostuvo: “mi compromiso siempre va a ser con la verdad. Aquí lo que está en juego es la posibilidad de que los ciudadanos podamos reclamar que se sepa, con pelos y señales, el contenido de transacciones multimillonarias en las que se puso en juego la salud de toda la población sin la debida transparencia, difusión y claridad”. Tras lo que agregó que, “al opinar sobre la vacuna Pfizer, obré dando mi visión sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud en el marco de la cuarentena: hubo un intento de triangulación de esta vacuna”.

En otro de los tramos, Bullrich afirmó: “queremos saber si la Argentina fue perjudicada, o no, por decisiones cuyas motivaciones nunca estuvieron claras, en negociaciones desarrolladas fuera de los carriles habituales del comercio internacional y la diplomacia. Oportunamente mi referencia fue al Ministerio de Salud, a cargo de un ministro que el mismo presidente echó. Dije también con claridad que el presidente, por su función, no podía desconocer que la vacuna Pfizer entró en las oscuridades de las oficinas públicas, mientras recibía a las autoridades nacionales y continentales de la empresa”.