Pettinato habló de la salud de su hijo tras el incendio

Roberto Pettinato se refirió esta mañana en su programa de radio Pop al incendio en el edificio de Belgrano que ocurrió el lunes por la noche. Producto del siniestro, hasta el momento hay un muerto y tres personas afectadas por inhalación de humo que fueron trasladadas a un hospital cercano. Uno de ellos es Felipe, hijo del conductor.

Según detalló el conductor de Mañana de sol -que se encuentra aislado en su casa con coronavirus- se enteró por las noticias a primera hora de este martes cuando se despertó para hacer su ciclo radial. De inmediato se comunicó con su hija mayor, Tamara, quien le llevó tranquilidad asegurándole que su hijo está fuera de peligro. “Felipe está bien. Se encuentra bien”, aseguró y agregó que lo llamará cuando finalice sus su programa en Pop radio.

“No voy a creer en la prensa. Cuando termine el programa voy a hablar con la familia y ver realmente lo que sucedió”, agregó sin dar mayores precisiones sobre las causas del incendio que comenzó el lunes por la noche en el edificio ubicado sobre la calle Aguilar al 2390, a pocos metros de su intersección con la avenida Cabildo.

“Muchas veces pasan estas cosas en la vida”, siguió Roberto e indicó que no podrá ir a visitar a su hijo hasta no tener el alta por coronavirus. Por caso, está realizando la conducción de su ciclo radial desde su casa. “Hablaremos por teléfono”, explicó Pettinato, quien se tomó unos minutos para “llevarle tranquilidad a la gente”. Al respecto, sugirió a sus oyentes que “crean el 30 por ciento de los que la prensa amarilla les va a contar”.

La palabra de su hermana

Por otro lado, Tamara Pettinato no se presentó a su programa Y ahora quién podrá ayudarnos, de Radio con vos, y fue su conductor, Néstor Tenenbaum, quien se refirió a lo sucedido. “Hubo un incendio bastante fuerte en un edificio de Belgrano, tres heridos y un fallecido en los pisos altos. Uno de los datos es que es hermano de Tamara, lo único que tengo es el dato de que escribió y dijo ‘tengo un tema con mi hermano no puedo ir hoy’”, contó el periodista y agregó: “No sabemos el nivel de gravedad y nos toca de manera directa porque involucra a una persona que queremos mucho, Tamara es compañera amiga de muchos años y uno tiene dolor y empatía por la persona que falleció y los heridos. Es un tema sensible. Y para la ciudad es un tema importante un incendio en un edificio”.

El lunes por la noche, efectivos de la Policía de la Ciudad, varias dotaciones de Bomberos y ambulancias del SAME llegaron hasta el lugar, una zona comercial y muy transitada, para atender la emergencia y evacuar todos los departamentos del inmueble como medida de seguridad.

Cuándo arrancó el incendio

De acuerdo con lo que precisaron fuentes policiales, el fuego se desató cerca de las 23.30 en el piso 22 de la construcción por razones que todavía se investigan y, según se puede observar en algunos videos que circularon en las redes sociales, las llamas salían por la ventana de una de las viviendas y se veían a varios metros de distancia.

Las primeras versiones indicaban que el incendio comenzó en el interior del living comedor del departamento “F” y rápidamente se propagó por el resto de los ambientes de la misma unidad, donde los efectivos de seguridad habrían encontrado a un hombre ya sin vida.

Felipe Pettinato es uno de los tres vecinos que se encontraba en el edificio y que sufrieron complicaciones por inhalación de humo. De inmediato fueron trasladados en ambulancias del SAME hasta el Hospital Pirovano, ubicado a pocas cuadras del lugar. Su padre contó que el joven se encuentra fuera de peligro.

Para facilitar la salida del resto de los habitantes del inmueble, los Bomberos utilizaron una unidad con escalera extensible, mientras que el personal médico del servicio de emergencia dispuso una fila de camillas que estuvieron preparadas para recibir a los heridos. Por su parte, la Policía cortó el tránsito en la zona mientras se desarrollaba el operativo que, luego de algunas horas de esfuerzo por parte de todo el personal, se logró controlar el foco de incendio.

Fuente: TELESHOW