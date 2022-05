Denunció que un abogado la acosó en una entrevista

Una joven estudiante de la carrera de Derecho denunció en las últimas horas haber sido acosada sexualmente durante una entrevista laboral por su empleador, un supuesto abogado que la había contactado por las redes sociales.

De acuerdo a la denuncia, todo empezó el 12 de marzo cuando a través de Instagram el presunto letrado, Sebastián Ariel Ramírez, le ofreció ser secretaria de su estudio jurídico. “Yo, en mi cuenta, tengo escrito que estudio abogacía y que estoy en cuarto año, entonces le contesto y le digo que me interesa”, explicó Sheila en diálogo con Crónica, sobre por qué no le pareció sospechosa la propuesta.

No obstante, aclaró: “Yo verifiqué en Google si existía el estudio y si este tipo era abogado. Me apareció todo, así que le creí porque después me mandó un link donde aparecía todo el buffet de abogados”.





Dos días después de ese intercambio de mensajes, Sheila se presentó alrededor de las 10 en el lugar pactado en José León Suárez. “Cuando entro, me mira de una manera obscena, de arriba abajo, y me dice ‘sos mucho más linda de lo que pensé’”, recordó la joven. Al instante, Sheila se sintió intranquila por la situación y reaccionó rápido para protegerse de la manera que pudo: grabó en secreto toda la conversación.

“Te contacto a vos, más allá de que seas estudiante de derecho, porque tenés cualidades físicas que te acompañan y que engatusan a cualquier hombre. Yo necesito que seas la loba, no que seas Heidi”, arrancó diciendo el supuesto profesional sin saber que sus propias palabras se convertirían después en la base de la acusación en su contra.

“Yo necesito a una mujer que se convierta en mi cómplice… en mi cómplice para hacer negocios. Vos me atendés bien a mí y a mi socio, nosotros te atendemos bien a vos”, agregó Ramírez. Sheila le empezó a seguir la corriente, como si estuviera dispuesta a hacerlo.

“Lo único que buscaba era salir de ese lugar y no podía irme corriendo porque me tenía que abrir la puerta”, aseguró la víctima, y completó: “Cuando arreglamos que empezaba (a trabajar) el martes, me dijo que le tenía que hacer una prueba de confianza. Entonces yo le digo que eso lo hacíamos el martes para poder salir de ahí. Pude zafar porque le di la confianza de que yo después me iba a acostar con él”.

De esta manera la joven logró ese día salir de ese lugar y con la conversación grabada como prueba decidió después “escrachar” al acosador e iniciar acciones legales por la situación que sufrió.

Fuente: TN