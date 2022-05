Rial sobre los Martín Fierro:"Son un mamarracho, se compran"

Jorge Rial no tuvo piedad a la hora de analizar la entrega de los Premios Martín Fierro 2022 y aniquiló a APTRA, la entidad que los organiza y cuyo presidente es Luis Ventura. "Esto es así y lo sabemos todos. Hay premios que se compran. ¡Se pagan!", apuntó.

En el pase radial con Gato Sylvestre en Radio 10, el conductor de Argenzuela opinó: "Los premios son un mamarracho, eso ya lo sabemos todos. Hace mucho. Ya se sabe quiénes son los que pagaron, por ganar o simplemente por estar ahí. ¿Qué hacen esos doctores que ocupan un lugar en una silla si no tienen nada que ver con la tele? Y bueno, pagan. Los premios también. Hubo dos que fueron comprados. Y dos como mínimo".

"A mi ya no me sorprende nada de estos premios. Y digan que la transmisión queda a cargo de los canales, en este caso Telefe, que hace las cosas bien, porque si se las dejas a APTRA... por favor, si la hace APTRA es el Mercado Central", disparó.

Además, Rial cuestionó el premio especial que le otorgaron a Susana Giménez: "Hay cosas que son bochornosas, como el platino que le dieron a Susana. Está bien, tiene toda la trayectoria, ¿Pero ahora le dan el platino? Si no hace nada, vive afuera y se la pasa hablando mal del país. Además, la odian todos. Todos los periodistas de espectáculos la odian. La premian para que vaya, nada más".

"Después hay cosas que son inexplicables. Por ejemplo, que le den un premio a Intratables que tuvo su peor año, lejos, y también que no hayan invitado a Fabián Doman que fue su conductor más de medio año. Es una locura. Y se que Doman estaba bastante enojado porque no lo llamaron. Que se yo cómo se hacen estas cosas", siguió.

En medio de su filoso análisis, el conductor deslizó que hay algunos ganadores que compraron su premio: "Esto es así y lo sabemos todos. Hay premios que se compran. ¡Se pagan! Hay un programa que no podía ganar de ninguna manera... y se lo llevó. Y bueno, quién no sabe que eso estuvo comprado. Hubo dos por lo menos. ¡Me consta!"

"No sean ingenuos, che. Aparte está bien, porque hay que mantener APTRA que es una entidad que no hace nada en todo el año. Por ejemplo, Polémica ganó por la relación de Gustavo Sofovich con Luis Ventura, y porque Ventura está en ese programa. Ojo, el premio es bueno, el rating fue genial y a mi me encanta, hizo 22 puntos de promedio", cerró Jorge Rial.