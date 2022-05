Piden justicia por el carrero asesinado de un disparo

El pasado sábado, a las 12:50, Santiago Melián, de 28 años, conducía un carro de tracción a sangre por avenida Alem y López Mañan, junto a su pareja y su hijo menor de edad, cuando fue abordado por el imputado “Miki”, de 71 años, quien al salir de su domicilio y sin mediar palabras y con intensión de quitarle la vida le efectuó un disparo en la cabeza utilizando una escopeta que le provocó graves heridas ocasionándole la muerte instantánea.

Luego de ello, se resguardó en poder del arma utilizada en su domicilio (escopeta marca Centauro y 9 cartuchos calibre 16 mm) hasta el arribo del personal policial, donde se puso a disposición de la justicia.

El móvil de Los Primeros regresó a la zona del ataque y pudo hablar con la familia de Melián

"Él iba a la casa de su papá, la cual está en el lugar donde se detuvo el caballo con el carro. Mi sobrino no llevaba ningún tipo de arma. Iba con su mujer y su hijo y había salido a trabajar. Pudo haber matado a los tres", comentó una tía.

"Mi sobrino no tenía ningún problema con este hombre. No hay denuncias, no hay pruebas que le haya robado. Jamás fue notificado por el robo de la moto. Si este tipo tenía algún problema con él, mi sobrino no lo sabía", cerró.