Covid-19: Nueva ola con 90 mil casos por día en EE.UU.

Las muertes por Covid-19 en Estados Unidos superaron este lunes el millón, se anunció oficialmente, en medio de una nueva ola de contagios que preocupa a las autoridades, sobre todo porque muchos casos no quedan registrados porque se diagnostican con hisopados caseros.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron que se había alcanzado esta trágica cifra, impensada dos años y medio atrás, cuando comenzó la pandemia que arrasó en el mundo.

Estados Unidos es la nación donde hay más muertos por Covid 19 y es un número que espanta: representa un ataque de la magnitud de los del 11 de septiembre por día por 336 días.



Y, señalan los medios, equivale aproximadamente a la suma de todas las muertes sufridas por el país en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial, o al exterminio completo de las poblaciones de Boston y Pittsburgh juntas.

El dramático hito llega en momentos en que los casos de coronavirus se están propagando a un ritmo alarmante en todo Estados Unidos, particularmente en el noreste y el medio oeste.

Un promedio de más de 90.000 nuevos casos se identifican ahora cada día en los Estados Unidos, un aumento del 60 por ciento desde hace dos semanas. Y en gran parte del noreste y el medio oeste, los informes diarios de nuevos casos ya han superado el pico del aumento de la variante Delta del verano (julio/agosto) pasado.

Estados Unidos es la nación donde hay más muertos por Covid 19 Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Los estadounidenses ya prácticamente habían vuelto a la “normalidad”, sin la obligación de tener que usar barbijo en restaurantes, recitales ni lugares públicos, ni siquiera en aviones y aeropuertos.

Testeos en casa

Pero ahora hay una sensación de alarma porque los casos están aumentando. Además, si bien no tiene la gravedad mortal del pasado, el nuevo pico es probablemente peor de lo que se está registrando oficialmente porque muchas infecciones por coronavirus no están incluidas en el recuento de las autoridades.

Buena parte de los resultados positivos provienen de los test caseros que son distribuidos en forma gratuita en escuelas, universidades y centros comunitarios, por lo que en la gran mayoría de los casos no quedan consignados en ningún lado.

Buena parte de los resultados positivos provienen de los test caseros. Foto: Robyn Beck / AFP

La gente se siente mal, toma el kit que tiene guardado en el armario y que alguna vez recibió por correo en su casa o en algún centro público y se testea. Si da positivo, sigue las instrucciones oficiales: se queda aislado por 5 días y controla que los familiares no tengan síntomas.

Como gran parte de la población está vacunada a veces hasta con 4 dosis, el malestar tiende a desaparecer pronto y no se necesita acudir al médico si no surgen complicaciones. Por eso el caso no queda registrado, ni el original ni un posible contagio dentro del grupo familiar. Con los no vacunados el panorama se agrava.

Hospitalizaciones en alza​

Las hospitalizaciones están aumentando en todo el país, aunque más lentamente que los nuevos casos. El número de pacientes con coronavirus en los hospitales estadounidenses superó los 21.000 durante la semana pasada, muy por debajo de los niveles máximos observados en oleadas anteriores, pero aún así hay un aumento del 23 por ciento desde hace dos semanas.

El aumento no debería sorprender a la gente, dado el gran número de estadounidenses no vacunados, dijo a The New York Times Ajay Sethi, profesor asociado de ciencias de la salud de la población en la Universidad de Wisconsin-Madison.

La falta de mandatos generalizados de máscaras "alimenta el deseo público de seguir adelante", dijo el Dr. Sethi, y agregó que le preocupa una "apatía generalizada" hacia la prevención de la transmisión y la falta de apreciación de cómo se han vuelto las nuevas variantes.

Un riesgo 10 veces mayor de morir

Las personas no vacunadas tienen un riesgo 10 veces mayor de morir de COVID-19 que las completamente vacunadas, según los CDC. Dos tercios de los estadounidenses están completamente vacunados, y casi la mitad de ellos han recibido al menos una dosis de refuerzo.

Pero la demanda de la vacuna se ha desplomado, y la campaña de inmunización ha estado plagada de desinformación, desconfianza y polarización política.

El CDC analizó las características del millón de fallecidos: tres de cada cuatro muertes fueron personas de 65 años o más. Murieron más hombres que mujeres. Los blancos constituyeron la mayoría de las muertes en general. Pero los negros, hispanos y nativos americanos han tenido aproximadamente el doble de probabilidades de morir de COVID-19 que los blancos.

La mayoría de las muertes ocurrieron en áreas urbanas, pero los lugares rurales, donde la oposición a los barbijos y las vacunas tiende a ser alta, sufrieron también con fuerza el impacto.

El hito se produce más de tres meses después de que Estados Unidos alcanzara los 900.000 muertos. El presidente Joe Biden ordenó que las banderas se bajaran a media asta y calificó cada vida como "una pérdida insustituible". "Como nación, no debemos adormecernos ante tal dolor", dijo en un comunicado. "Para sanar, debemos recordar".