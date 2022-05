El juez recibirá un premio por cómo informó una adopción

El juez cordobés que le confió a Minnie Mouse la tarea de comunicarle por medio de un cuento a una niña de 7 años la noticia de su adopción plena, y que luego subió el video a la plataforma TikTok, fue nominado para la edición 2022 de los Premios de Internet, que se entrega el martes próximo. Y no sólo eso, el diálogo con el magistrado contó que el 20 de mayo recibirá un galardón en Tenerife, España, y también pelea por otro reconocimiento en Alemania.

Se trata de Claudio Mazuqui, un magistrado de 48 años a cargo del Juzgado de Control, Niñez, Juvenil y de Faltas de Huinca Renancó, Córdoba, que con su emotiva decisión de explicarle a la nena, con un leguaje claro y cercano, la buena nueva revolucionó también la mirada de muchos de sus colegas sobre cómo transformar un fallo.

“Muchos colegas, sobre todo del norte de nuestro país se han comunicado para conocer cómo lo implementamos para tomar decisiones que permitan humanizar la Justicia”, confió el juez a este medio este domingo ya 48 horas de conocer si se alzó con el Premio de Internet.

“Reconocido en Latinoamérica y España por numerosas acciones en pos de los derechos de las víctimas de violencia de género, como así para garantizar los derechos de las infancias”, explica el portal de los premios sobre Mazuqui, cuyos candidatos son seleccionados por el voto del público y, finalmente, elegidos por el jurado compuesto por una representante de cada uno de los miembros del Comité de Impulso del #diadeinternet.

El Día de Internet se celebró por primera vez en España en octubre de 2005 con la iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet y cada año el evento central de esta celebración es la entrega de los que tienen por objetivo reconocer aquellas iniciativas, personas u organizaciones que más se destacaron el año anterior por sus aportaciones o buen uso de Internet y las nuevas tecnologías en su respectiva categoría. La gala se realizará el próximo martes a partir de las 12 vía streaming.



En la postulación del juez Mazuqui relata: “Ha dictado resoluciones inéditas a los fines de ‘humanizar la Justicia’ y garantizar la verdadera ‘comunicación judicial’. Para ello en el año 2021 resolvió dictar una Sentencia de Adopción de una niña de 7 años ‘explorando nuevas formas de comunicación’”.

Explicaron que “la sentencia fue comunicada a la niña en lenguaje claro y comprensión accesible, a través de un ‘cuento de hadas’ y para ello el Juez Mazuqui resolvió que fueran personajes de Disney que llevaran a cabo esa acción, por lo que fue Minnie Mouse quien le comunicó a la niña esa hermosa noticia. Además, utilizó un video de TikTok”.

El fallo se dio en noviembre del año pasado, cuando Mazuqui produjo la sentencia N°76, en cuyos considerandos aclaró que se utilizó lenguaje claro para que la niña “comprenda mejor lo que se ha decidido”. “Teniendo en cuenta su edad, resulta necesario efectuarlo de la manera en que ella pueda entenderlo. Por lo que en función de ello se lo efectuará en forma de cuento, por lo que se incorpora en documento en PDF como anexo bajo el título ‘Como un cuento de hadas’”, agregó.

El juzgado señala en su resolución que “además resulta necesario agregar un ‘plus’ a las ya referidas consignas de ‘lenguaje claro’ y ‘lectura fácil’. Por ello, se efectuará la notificación de la presente en un lugar físico donde la niña se sienta cómoda, siendo su vivienda familiar el lugar elegido”. Por eso, Mazuqui encargó la notificación de esta sentencia a la secretaría de Cultura de la Municipalidad, que elaboró el cuento y procuró que sea transmitido a la niña por una docente caracterizada como Minnie Mouse.

La filmación del preciso momento en que la niña recibe con exclamaciones de entusiasmo a la ratoncita que acaba de tocar a su puerta munida de globos y un cuento de regalo, fue subida luego a la plataforma TikTok bajo los lineamientos de las convenciones internacionales, “a los fines de que la niña además pueda observar ese video bajo la supervisión de sus padres”.

“Los niños normalmente ven a un juez vestido de traje y corbata, pero esta noticia se tenía que dar de una forma más linda. Por eso, le dimos un regalo que adentro tenía el cuento. La reacción de la pequeña fue impresionante. Hubo mucha producción, fue un cúmulo de gente que actuó con mucho amor. Fue muy emocionante”, narró entonces el magistrado a la prensa local.

El reencuentro con la nena

En diálogo el juez contó que se encontró con la nena de casualidad en una verdulería de Huinca Renancó. “Ella estaba con el barbijo, se lo bajó y me dijo: ‘Vos el juez que me dio una familia’. Yo le respondí: ‘Yo soy Claudio’. Y nos pusimos a charlar. Me contó que le habían festejado el cumpleaños y demás, estábamos en nuestro mundo. Cuando me di cuenta, todos los vecinos alrededor estaban llorando”.

Mazuqui también contó sus sensaciones sobre las nominaciones y el premio que recibirá en Tenerife. “Me da más ganas de seguir. Lo bueno es lo que nosotros podemos hacer para ponerle color a las resoluciones. Uno se prepara para empatizar con la gente y eso es lo que trato de hacer en el Juzgado: acercarnos y ponernos en lugar de todos, en temas tan complejs como son la adopciones”.

Y el juez tiene experiencia propia como para saber cuánto mejor es ponerle color a estas situaciones tan complejas. “Mi familia fue lugar de acogida de 68 primos hermanos, tiene un tinte personal”, reveló.

Y concluyó: “Es necesario tomar decidiones judicalia más humanizadas. Estamos en la mira, sobre que somos muy rigurosos de lo que escribimos. Nosotros les preguntamos si van a querer algo así, porque son nuevos desafíos y cada caso tiene su particulaidad. Los temas de niñez son muy delicados, y antes la sentencia era fría y de 40 fojas y era dificil hasta para los juristas, imaginate para una niña. Lo bueno es que tenemos todo el respaldo para estas nuevas formas de comunicación en el Poder Judicial de Córdoba”.

