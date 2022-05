El gobernador Osvaldo Jaldo adelantó que este lunes mantendrá algunas reuniones con los representantes de Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), con el objetivo de garantizar el servicio de transporte público en caso que a nivel nacional se avance con el paro de 72 horas a partir de mañana.

“Para nada estamos de acuerdo con que los porteños tengan colectivos y a los tucumanos se los someta a un paro de 72 horas. No voy a permitir que se deje a pie a 600.000 tucumanos. Tucumán cumplió con todo”, sostuvo el primer mandatario provincial.

Este lunes se vence el plazo de la conciliación obligatoria y si los empresarios de las provincias del interior no cumplen con el pedido de aumento salarial solicitado por UTA a nivel nacional, no habrá servicio de colectivos en todo el país, excepto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El gremio apunta a que los choferes del interior perciban idéntico incremento salarial que el otorgado a los del AMBA. Los trabajadores solicitan una suba escalonada hasta agosto, con un porcentaje acumulado de 50% desde enero. El objetivo es que el sueldo básico de los choferes sea de $150.000. Sin embargo, los transportistas provincianos aseguran que están imposibilitados de otorgar dichos incrementos debido a las fuertes asimetrías que hay entre las compensaciones que otorga la Nación: el 85% queda en el AMBA y el 15% restante se divide en 23 jurisdicciones.

Las negociaciones locales

Osvaldo Jaldo fijó su postura sobre la problemática que atraviesa el transporte público, advirtió que no aceptará presiones y que trabajará para que el paro no afecte a Tucumán. “Acá hay que negociar con los colectivos en marcha y prestando el servicio público de pasajeros. Caso contrario, se va a reanalizar el tema del incremento del boleto, el aporte provincial, la SUBE... Nosotros estamos tratando de salvar 3.500 fuentes laborales, pero con presiones, no. Voy a trabajar para que no se pare. Si no, sin dudas va a afectar la relación”, advirtió.

El gobernador refutó los dichos del secretario general de UTA a nivel Nacional, Roberto Fernández, respecto a que “las provincias se encontraron ausentes” en la negociación salarial de los trabajadores del interior. “Tucumán ha estado presente y ha firmado la adenda con la Nación. Se firmó la adenda del segundo trimestre y la Nación adeuda transferir abril y mayo (unos $700 millones en total). Tucumán viene cumpliendo en tiempo y forma en el 100% de los aportes. Tucumán está al día. De la primera adenda no se debe un peso”, subrayó.

Por su parte, el vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, expuso que a pesar de las dificultades y las asimetrías que impiden cumplir con lo que exige la UTA nacional, se comprometieron a brindar en mayo un anticipo a cuenta de futuras paritarias de $20.000, en dos cuotas, cuya primera parte ya se efectivizó. “Llamamos a la reflexión de todos para ser escuchados por la Nación, y que este gesto que pagamos en base a endeudamientos sirva para que este martes, cuando venza la conciliación obligatoria, no haya medidas de fuerza por el bien de las fuentes de trabajo, de todos los usuarios y la comunidad en general. Desde el sector empresario, más no podemos hacer para evitar las medidas de fuerza anunciadas por UTA”, dijo.

