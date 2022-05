Carla Vizzotti: “Van a aumentar los contagios de Covid”

Ante un nuevo salto en los contagios de Covid-19 en la Argentina, el gobierno nacional no busca sembrar alarma ni vaticinar escenarios de confinamiento. “No hay posibilidad de nuevos cierres”, dijo este domingo la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, para descartar que el país se vayan a aplicar nuevas restricciones por una cuarentena.

“Este virus no se puede eliminar y mucho menos erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos”, determinó la titular de la cartera sanitaria y enfatizó: “No hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”.

A pesar del aumento en los casos en todo el territorio nacional, Vizzotti explicó que gracias a los altos niveles de vacunación en la sociedad es posible no volver a situaciones de cuarentena estricta. “La estrategia de la mayoría de países del mundo -entre ellos la Argentina- es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muertes, además de sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos”, sostuvo, en diálogo con Radio10.

Y subrayó: “Tenemos seguridad que haber fortalecido el sistema de salud y habiendo vacunado no tenemos riesgos [de saturación] en la atención”.

Reproches

Vizzotti analizó también los reproches sobre la gestión de la pandemia y las consecuencias en materia económica. “Vivimos la peor crisis humanitaria del siglo y los confinamientos respondieron a una estrategia Covid-19 a nivel global”, justificó la ministra.

Y continuó: “Después de mirar la película global, nos tenemos que poner en la situación de la Argentina, con una crisis económica que estaba antes de la pandemia. Las medidas [de restricción] fueron para fortalecer el sistema de salud y se hizo en tiempo récord”.

De esta manera, Vizzotti cruzó a quienes planteaban la elección entre salud y economía. “Es falsa la dicotomía: se priorizaron las dos cosas [salud y economía] en un escenario catastrófico”, dijo, y remarcó con una chicana: “Quién no gestionó durante ninguna pandemia, por más voluntad que tenga, no puede saber cómo es... Decir lo que hay que hacer desde un Zoom, siempre es más fácil que hacerlo”.

Fuente: La Nación