Flor Peña: “¿Por qué naturalizamos tanto la agresión?”

A poco del estreno de La Pu*@ Ama por América, Florencia Peña se convirtió en foco de críticas en las redes sociales. La mayoría de las reacciones marcadas por la bronca y con un repudiable tono agresivo hacia la conductora.

En una entrevista con radio La 990, Flor contó cómo vivió los últimos días: “Fue una semana intensa, nada nuevo en mi historia personal, solo que me sigue asombrando la necesidad que hay de cancelarme, de tratar de que no exista, de que nada de lo que tengo para decir sea escuchado”.

“En Argentina los programas de televisión arrancan de una manera, se van fogueando al aire. Seguro el primer programa pudo haber tenido cosas que a unos le gustaron más, a otros menos, pero ese no es el debate. El debate es que a los cinco minutos que había arrancado mi programa yo estaba siendo tendencia porque el programa era una mierda”, expresó la actriz.

Y continuó: “Entonces digo: ¿Cómo puede ser que a los cinco minutos Twitter estallaba? Pero a mi no me preocupa Twitter porque está lleno de trolls, de operaciones pagas, es una cloaca llena de política. Mi pensamiento peronista es bastante perseguido en las redes”.

Los comentarios contra Flor Peña

Sobre los comentarios negativos que recibe, Peña agregó: “Me preocupa que levanten el guante de una manera muy agresiva periodistas que ocupan lugares en la escena de la comunicación, y ahí me pregunto por qué estamos naturalizando tanto la agresión y la falta de respeto cuando se puede criticar algo desde un lugar de altura”.



“A nadie se le pide en un primer programa lo que se me pidió a mí el lunes. En un primer programa de actualidad, de humor, con lo que significa eso. (...) Me pareció excesivo, como todo lo que les pasa conmigo cuando algo en mí sobresale, me parecía que tenía que ver más con una cuestión política y de grieta que con el programa en sí”, completó.

Fuente: La Voz