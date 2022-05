Censo 2022: ¿Será feriado el miércoles en la Argentina?

El miércoles se realizará el censo 2022, que comenzó hace dos meses en su versión digital, con un cuestionario que contempla 61 preguntas con algunos cambios respecto al último relevamiento poblacional. El censo se realiza dos años después de la fecha prevista y luego de la postergación por los efectos de la pandemia. Aunque en esta edición se puede completar también de manera digital, la jornada fue declarada feriado nacional a través del decreto 42/2022.

De acuerdo a la información oficial que se puede consultar en la página web del Censo 2022, entre las 00.00 y las 20 del día del censo no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, espectáculos ni reuniones públicas.

Tampoco podrán permanecer abiertos los clubes y comercios de venta de artículos alimenticios, al igual que los restaurantes, confiterías, rotiserías, panaderías y comercios en general. Los servicios esenciales en hospitales, comisarías y cuarteles de bomberos habrá guardias especiales. El transporte público funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados.

A continuación, una lista con las dudas más frecuentes de preguntas y respuestas más frecuentes que pueden ayudar a despejar las dudas sobre el censo 2022:

¿Es obligatorio responder las preguntas del Censo 2022?

Según lo establecido por el artículo 17 del decreto 726/2020 (que sienta las condiciones para la realización del evento) “todos y todas los y las habitantes de la Nación quedan obligados y obligadas a responder la totalidad de las preguntas”. Y respecto de las penalidades para aquellos que no sigan esta directiva, añade: “Quienes no suministren en término, falseen u omitan la información solicitada incurrirán en infracción y serán pasibles de multa”. Los valores de las sanciones económicas los establece el Indec.

¿Qué pasa si no puede estar en casa el día del Censo?

Existe una alternativa para aquellos que no puedan encontrarse en su vivienda el 18 de mayo. Según el organismo que coordina el relevamiento la persona deberá completar la información en el censo digital y obtener el código alfanumérico. La secuencia deberá ser entregada a un vecino o, en el caso de que viva en un edificio, al portero, para que sean ellos quienes suministren esta información al censista.

¿Hasta cuándo hay tiempo para completar el censo digital?

Hace casi dos meses está disponible la versión digital del Censo 2022 que permite contestar el cuestionario de manera remota por primera vez. Según lo establecido por el Indec, la página estará disponible hasta el miércoles 18 a las 8, momento en el que comenzará a hacerse de forma presencial. Aunque se estima que podría cerrar dos horas antes, a las 6.

¿Por qué se pide el número de DNI al inicio de la consulta digital?

El debut del censo virtual generó algunas inquietudes debido a que en los pasos iniciales de la carga de datos, el sistema exige la introducción del DNI de la persona. “Este dato no queda registrado en ningún lado, lo utilizamos para constatar que la persona sea real y que no sea menor de 14 años. Este dato no queda registrado y no queda incorporado en la cédula papel”, argumentó Marco Lavagna, titular del Indec.

¿Qué pasa si me equivoco en los datos de la versión digital?

Para completar el censo digital los usuarios necesitarán disponer de una computadora, tablet o celular con acceso a Internet. Lo primero que hay que hacer es ingresar a la opción censo digital que figura en el sitio www.censo.gob.ar. Esta modalidad tiene la opción de ir hacia atrás y borrar fácilmente el cuestionario con los datos ingresados en caso de que la persona se haya equivocado, a diferencia de lo que podría suceder con un papel y lápiz. Con ese botón que se encuentra debajo de cada hoja del cuestionario se puede modificar, borrar o eliminar la información proporcionada previamente.

¿Cómo obtener el comprobante digital?

Las personas que respondan las preguntas del censo digital obtendrán un comprobante que deberán presentar ante el censista el día del relevamiento presencial. Vivienda, personas que habitan el hogar, características del hogar y la vivienda y población son los bloques que anteceden al comprobante de finalización.

¿Qué recaudos se tomarán para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19?

Se evitará, en lo posible, que el censista ingrese al interior de la vivienda. Las preguntas se podrán responder desde la puerta, la ventana o la planta baja del edificio. El Indec trabajará con los censistas en la implementación de cuidados sanitarios básicos como la correcta utilización del barbijo, el distanciamiento de dos metros y la higienización de manos.

¿Cómo se identificarán a los censistas?

Para evitar hechos de inseguridad los censistas portarán una pechera, una credencial con su nombre y apellido y una bolsa de tela con el logo del operativo en la que trasladarán los cuestionarios. Las características de esos objetos serán difundidas en los días previos al censo.

¿Cuándo se difundirán los resultados?

Al finalizar el día del censo, o al día siguiente, se informará el total de las viviendas y de la población argentina. A los tres meses se conocerán otras variables, a los ocho meses estarán los primeros resultados finales de esos preliminares y, al año y medio, los resultados finales.

¿Cuándo fue el último censo en la Argentina?

Pasaron 12 años desde que los argentinos aportaron sus datos para el último censo que se realizó en el país. Ese relevamiento se realizó el 27 de octubre de 2010, una fecha recordada por la sociedad no solo por el censo sino porque ese mismo día falleció el ex presidente, Néstor Kirchner.