Ucrania ganó este sábado el festival de Eurovisión 2022 con la canción "Stefania", un rap con toques folclóricos del grupo Kalush Orchestra, que obtuvo un fuerte apoyo popular en medio de la invasión rusa sobre su país. El conjunto toma el relevo de los italianos Maneskin, ganadores de la edición de 2021.

Cuarta después de las puntuaciones de los jurados, Ucrania asaltó la primera posición con el voto popular con 631 puntos, por delante del británico Sam Ryder y su "Space Man" (466 puntos) y de la cubano-española Chanel (459).

"¡Por favor, ayuden a Ucrania y a Mariupol! Ayudad a Azоvstal ahora mismo", imploró en inglés el cantante Oleh Psiuk desde el escenario después de que su actuación fuera recibida por un público que la aclamaba.

Quién ganó Eurovisión 2022

Ucrania se impuso a decenas de actuaciones extravagantes en este acontecimiento musical anual de carácter kitsch y extravagante, como Noruega, cuyo Subwoolfer cantó sobre plátanos vestido con máscaras amarillas de lobo.

El cuarto puesto se lo quedó Suecia gracias a Cornelia Jakobs con su interpretación de la canción Hold Me Closer. En el quinto lugar quedó Serbia, con Konstrakta, quien actuó lavándose las manos con su canción In corpore sano, una crítica al sistema sanitario de su país.

La guerra de casi tres meses en Ucrania pesó mucho en los festejos de Eurovisión. La Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el certamen, prohibió la entrada a Rusia el 25 de febrero, el día después de que Moscú invadiera a su vecino.

Escrita antes de la guerra, "Stefania" de la Orquesta Kalush mezcla la música folclórica tradicional ucraniana con un vigoroso ritmo de hip-hop y una letra nostálgica que recuerda a la patria.

El grupo realizó una agradable mezcla cultural con el sonido de oscuros instrumentos folclóricos parecidos a la flauta y la visión de trajes étnicos bordados en el escenario, además de bailes de breakdance y rap.

El Presidente Volodymyr Zelensky dio las gracias al grupo por haber encabezado el concurso. "Nuestro coraje impresiona al mundo, nuestra música conquista Europa", escribió en Facebook.

Representar a Ucrania en Eurovisión mientras sus seres queridos sufren en su país ha sido duro, ya que uno de los miembros de la banda está luchando por defender a Kiev, dijo Psiuk a la AFP. "Estamos muy preocupados por él, y esperamos verlo a salvo una vez que estemos de vuelta".

Otras propuestas más sobrias fueron la griega "Die Together", de Amanda Georgiadi Tenfjord, y "Brividi" (Escalofríos), un dúo de los italianos Mahmood y Blanco. Italia esperaba que la canción de amor de temática gay le diera una segunda victoria consecutiva en Eurovisión, después de "Zitti e Buoni" (Cállate y Compórtate), de los glam rockeros de alto octanaje Maneskin, del año pasado.

Después de un cuarto de siglo sin conseguir el primer puesto, Gran Bretaña esperaba tener un ganador con "Space Man" y sus notas altas cantadas por el afable Ryder de pelo largo. Por su parte, el australiano Sheldon Riley, uno de los pocos participantes no europeos en Eurovisión, cantó su balada de autoafirmación "Not the Same" a través de un brillante velo facial cargado de cristales.

El ganador de Eurovisión es elegido por un grupo de profesionales de la industria musical y miembros del público de cada país, y no se permite votar por el país de origen.