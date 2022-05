Thelma Fardin, furiosa en pleno juicio a Juan Darthés

Hace minutos Thelma Fardin se mostró furiosa con la determinación de un juez brasileño en el juicio contra Juan Darthés por violación. “Nos piden que vayamos a la Justicia y la Justicia es esta porquería aberrante y para nada reparatoria”, se quejó.

En un posteo que hizo en sus redes sociales, la actriz explicó: “Hoy el juez de Brasil, Ali Mazloum, aceptó el pedido de la defensa de Darthés para seguir dilatando las audiencias que faltan para terminar el juicio, porque evidentemente no quieren llegar al final”. “Esto pone en juego la prescriptibilidad del delito”, advirtió.

Tal como dijo en distintas oportunidades su vida está en pausa por este proceso judicial. “¿Cuánto hay que resistir? ¿Cuánto hay que soportar? ¿Cuántas son las pericias suficientes? ¿Cuánto el escarnio al que pueden someterte? A vos, la víctima”, cuestionó.

Acto seguido apuntó contra el actor que tras la denuncia abandonó la Argentina para instalarse en Brasil, su país natal. “Se escapó a otro país para no ser juzgado donde fueron los hechos y ahora la Justicia sigue avalando la impunidad y perpetuando el dolor y la revictimización”, sentenció.

A modo de cierre le habló a las mujeres y sostuvo: “Será muy difícil decirles que se puede porque hacen todo para quebrarnos, pero mientras escribo y lloro tengo la convicción de que luchar sigue siendo la única salida”. “Fuerza y resistencia para todas las víctimas de abuso sexual. Eso nos deseo”, concluyó.

El texto fue publicado en un posteo de Instagram y en una historia con el título: “Harta de tanta injusticia en este mundo”. Su mensaje no pasó inadvertido entre sus más de 800 mil seguidores que le enviaron cariño, apoyo y fuerza.

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación



“En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no. Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir”, dijo entre lágrimas la actriz en una grabación que proyectó el colectivo Actrices Argentinas durante una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2018.

Thelma contó que se animó a hablar después de que el actor fuera denunciado por otras colegas, como Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.