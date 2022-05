Campazzo envió un contundente mensaje a la NBA

La temporada de Facundo Campazzo en la NBA con Denver Nuggets finalizó luego del último juego de la serie de los Playoffs tras la derrota por 102 - 98 en el quinto partido por la primera ronda ante Golden State Warriors y comentó sus sensaciones por la campaña con escasos minutos por decisión de su entrenador Michael Malone.

El basquetbolista cordobés se había convertido en uno de los jugadores con mayor impacto en la liga en su primera temporada por los lujos que logró imprimir sobre la cancha y su diversos recursos, pero en esta campaña no pudo desplegar la totalidad de su talento y llegó a jugar partidos por 13 segundos.

En conversación con el medio Olé, el ex Real Madrid envió un contundente mensaje a otros equipos de la NBA y sembró dudas sobre su futuro en cuanto a su permanencia en Estados Unidos o ante un posible regreso a Europa.

"Es de las ligas más difíciles que me han tocado. Creo que todo pasa por la cabeza, mentalmente tener que estar preparado para un montón de cosas. Obviamente, después viene lo físico, pero hay días, hay meses o semanas o que tenés minutos, jugás mucho, tenés protagonismo", señaló en un análisis inicial sobre el torneo.

"En la primera temporada me tocó jugar más de lo que yo me esperaba, entonces tenía que estar preparado para tener más protagonismo en un equipo en el que en principio no lo iba a tener tanto. Y en la segunda temporada se asemejaba a la primera si hubiesen estado todos sanos, entonces un poco ya tenía la idea de que iba a pasar eso y que podía pasar. Obviamente al principio es mucho más difícil porque yo quería jugar, pero después vas entendiendo cómo es esta liga, cómo funciona", continuó.

En cuanto a la posibilidad de continuar en la NBA envió un contundente mensaje: "A mí me gustaría seguir intentando en la NBA. Voy a intentar mantenerme en la liga, sí bien es difícil saber qué opciones hay, cuáles son los equipos interesados y demás. Hay que esperar hasta el 1° de julio, ver las opciones y tomar la decisión. Pero mi idea es intentarlo de nuevo".

Finalmente, sobre si desea continuar en Denver, aseveró: "No sabría decirte. En Denver estaba bien, pero en lo personal me gustaría tener la oportunidad de jugar más. Aunque de un año a otro en el mismo equipo puede cambiar mucho el plantel, así que hay que esperar hasta julio".