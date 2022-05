Pretenden firmar un contrato con su hija por el uso del celular

Un juez de Málaga (España) ha redactado junto a su esposa un contrato para que su hija de 12 años haga un buen uso del móvil. El texto, publicado en redes sociales, deja muy claro, en diferentes puntos, cómo debe utilizar la niña el móvil.

"Papá y mamá pagan Internet. Por tanto, en cualquier momento, podemos pedirte el teléfono y ver lo que hay en cualquier aplicación y tenemos que conocer las contraseñas", indica el contrato. Incluso la instalación de aplicaciones de redes sociales sólo podrá realizarse "previa autorización nuestra" y "en su caso con las decisiones que fijemos entre las que podrán estar, el uso compartido de la cuenta".

Además, el juez pone límites también para los momentos del día en los que la niña podrá utilizarlo. "Su uso se limitará a las horas acordadas", señala el texto.

"No puedes reenviar a otros amigos mensajes que te lleguen y que sean ofensivos para otros niños o de mal gusto o que se vea a gente siendo lastimada, siempre y en todo caso si recibes algunos de estos mensajes tienes que decírnoslo", añade el contrato.

Entre las normas de uso destacan: el móvil no se lleva al colegio, no se utiliza en la mesa mientras se desayuna, come o cena y, además, el teléfono queda fuera de la habitación por la noche, ya que "para despertarse" puede usar "un despertador". Normas para el móvil y para cualquier otro dispositivo electrónico de la casa.

Si la niña no cumple estas normas se queda sin teléfono de forma "temporal". "La reiteración en el incumplimiento supondrá la pérdida definitiva del teléfono", concluye el contrato.

En previsión de que mi hija, de 12 años, consiga su propósito (tener teléfono; aún está por ver), y dado su apego a las normas (bien por ella), mi mujer y yo estamos elaborando este contrato de adhesión, totalmente leonino.

La webapp de Atresmedia

Para remediar el mal uso de los móviles entre menores, Levanta la Cabeza, el movimiento de Atresmedia que impulsa la digitalización sostenible de la sociedad española, puso en marcha a comienzos de este año un acuerdo entre padres e hijos para decidir cuándo comprar el primer teléfono móvil o 'tablet'. Está disponible una webapp que te ayuda a llegar a un acuerdo con tus hijos antes de comprar un móvil.

Este acuerdo contiene diez puntos destinados a señalar pautas responsables para el uso de los dispositivos tecnológicos. Está pensado para menores de 10 a 17 años, una franja de edad muy vulnerable. Nuestro país tiene una de las tasas más elevadas de adolescentes adictos a la Red (un 21,3% frente a una media europea de 12,7%), según datos de Infosalus.

De esa forma, Levanta la Cabeza fomenta un acuerdo familiar entre padres e hijos, que permita reflexionar a ambas partes sobre la influencia de la tecnología y las redes sociales en sus vidas y cómo pueden generar efectos perjudiciales si no se emplean de una forma responsable (baja autoestima, falta de comunicación, pérdida de confianza, problemas en la convivencia familiar…).

A los 12 años, 6 de cada 10 menores ya tienen teléfono y hay que aprender a usarlo de forma responsable. A través del movimiento 'Levanta la cabeza', Atresmedia lanza una nueva campaña para ayudar, a padre e hijos, a llegar a un acuerdo antes de comprar un móvil.

¿A qué edad debemos darle un móvil a un niño? Los expertos recomiendan entre los 12 y los 13 años, pero la realidad es que hay niños que ya lo tienen con 11. Para los padres también resulta difícil decidir cuándo es el momento.

Para acceder, solo tienes que entrar en la web acuerdolevantalacabeza.com y leer detenidamente con tu hijo todos los puntos del acuerdo. Levanta la Cabeza intenta así dar tranquilidad a los padres sobre el uso bien entendido de la tecnología.

