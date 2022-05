La impactante dieta de Haaland, similar a la de Ronaldo

Erling Haaland es una de las grandes estrellas del fútbol mundial y a sus 21 años cautivó a todo Europa que entró en la disputa por definir qué equipo se quedaba con su fichaje. El goleador del Borussia Dortmund pasará a integrar el Manchester City y para mantener su alto nivel no solo se entrena arduamente sino que además mantiene una curiosa alimentación rigurosa al estilo de Cristiano Ronaldo.

Para lograr mantener su estado físico y esa velocidad que lo caracteriza, el noruego trabaja dentro y fuera de la cancha. Es por eso que además de admirar a CR7 por su estilo, también reconoció admirarlo por su estilo de vida y el noruego consume una dieta especial en la que ingiere cuatro mil calorías diarias.

Su físico imponente y su velocidad punta son características difíciles de ver en el fútbol actual. Un cuerpo que ha estado tratando con mimo el noruego desde que tenía 16 años y se mudó de casa para convertirse en un jugador profesional. Para ello, Haaland ha estado siguiendo un estricto plan de alimentación con el que quiere emular a su ídolo, Cristiano Ronaldo.

El delantero come pasta y pollo cocido sin utilizar sal ni aceite, pero además incorpora el pescado dentro de sus proteínas permitidas. Según detalló el portal de noticias The Sun, Haaland cuenta con un chef propio que se encarga de prepararle seis comidas que le permiten hacer crecer su cuerpo que luego tonificará en el gimnasio.

Incluso su compañero de selección, Josh King quien actualmente milita en el Watford de la Premier League analizó su apetito y realizó una divertida comparación: "Nunca, nunca he visto a nadie comer tanto como él. Come como un oso”.

EL PERMITIDO QUE PODRÍA NO GUSTARLE A PEP

Si bien el noruego es muy riguroso con su alimentación, hay una comida con la que le suele darse un permitido: la pizza de kebab. En una entrevista contó: “Realmente me gusta el kebab. Me encanta, aunque eso no significa que lo coma todo el tiempo”.

El problema es que Pep Guardiola le prohibió a sus jugadores comer pizza ya que según contó Gael Clichy, ex jugador del Manchester City, el deté decidió restringir este alimento para que los futbolistas no pierdan la forma. Es por eso que habrá que ver cómo hace Haaland para poder mantener su permitido en su nuevo club....

Fuente: Olé