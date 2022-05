Lanús: Máximo Kirchner encabezará un acto del PJ

En medio de una escalada de declaraciones cruzadas en el oficialismo, el diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista (PJ) de la Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, participará este viernes de un acto en Lanús junto a militantes, dirigentes y concejales locales.

La actividad comenzará a las 18 en el Club Podestá de Lanús Oeste, sobre Vélez Sarsfield 1370, y contará también con la presencia del presidente del PJ de Lanús, Julián Álvarez, informó el partido.

En la previa se especula con la posibilidad de que el hijo de la vicepresidenta vuelva a atacar al Gobierno de Alberto Fernández, luego de que el propio Presidente y sus funcionarios más cercanos cambiaran esta semana de estrategia y salieran a responder los ataques del kirchnerismo.

Máximo Kirchner reaparece luego del 1 de Mayo

Su última aparición en la escena pública había ocurrido dos semanas atrás, al encabezar un acto partidario por el 1 de mayo, cuando cuestionó al ministro de Economía, Martín Guzmán, por “no involucrarse en las disputas de poder”.

“Me llama la atención: ¿Cómo que nuestro ministro de Economía dice que hace su trabajo, pero no se involucra en disputas de poder? Cuando no me involucro y dejo que todo suceda, siempre es la ballena la que se come al krill”, lanzó Máximo Kirchner.

Y disparó: “Cuando se hacen malas lecturas económicas pasa lo que pasó en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Renovaba 18 diputados nacionales el Frente de Todos. Renovamos 15, perdimos tres y nos cuesta mucho avanzar en la agenda con la que nos comprometimos”.

En medio de la ofensiva contra el jefe de la cartera económica, el líder camporista presentó una iniciativa para que el aumento de 45% del salario mínimo vital y móvil se adelante al sueldo de julio, que se cobra en agosto, en vez de aplicarse en el salario de diciembre, como estaba pautado.

Días después, la propia Cristina Kirchner agitó la grieta en la Casa Rosada con un discurso en Chaco. Sin nombrarlos, apuntó especialmente contra Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a quienes quiere fuera del Gobierno.

Esta semana, en un evidente giro discursivo, tanto Alberto Fernández como Guzmán y Kulfas salieron a defenderse de los embates K. Desde Europa, donde estuvo de gira, el mandatario sugirió que los funcionarios que no estén alineados con la suba de tarifas se irán del Gobierno.