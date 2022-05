Otra denuncia contra Villa por abuso sexual e intento de homicidio

Una nueva denuncia por violencia de género tiene como protagonista al delantero de Boca Juniors Sebastián Villa. El atacante cafetero, que tiene un juicio pendiente por maltrato a su expareja, fue acusado por una joven de violación e intento de homicidio.

La joven contó en la denuncia penal que comenzó a verse con Villa en 2020, durante la pandemia, pero la presunta agresión ocurrió el 26 de junio del año pasado cuando, según precisó, ambos volvían de compartir una comida y él, supuestamente alcoholizado, se puso violento.

En esa denuncia, la joven señaló que él comenzó a agredirla físicamente cuando regresaron de una comida en una casa de un country y también sostuvo que hubo hechos previos de violencia psicológica.

"Llegadas las 22 horas aproximadamente Sebastián había injerido una gran cantidad de alcohol y si bien estaba acostumbrada a verlo en ese estado, empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido – según el denunciado - un encuentro con un compañero de la plantilla. En el transcurso de esta escena, comenzó a elevarme el tono de su voz y en consecuencia a ponerse más violento de lo habitual, razón por la cual, dicha circunstancia hizo que nos retiráramos de la casa/quinta en donde se realizó el asado, ello poco después de las 22 horas aproximadamente", relató la denunciante.

Un fragmento de la denuncia contra Sebastián Villa.

Desde allí, según precisó, fueron a la casa de Villa, donde había más gente que había sido invitada por una persona cercana al delantero. Poco después solo quedaron ella, Villa y el seguridad del futbolista, apodado "Vikingo". En ese momento, relató, comenzó "la peor situación de su vida".

"Estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'", indicó la denunciante.

También aseguró que en ese momento la golpeó una vez más y le impidió irse, cerrando la puerta.

Al relatar la violenta situación, la mujer detalló con crudeza: "Él parecía estar disfrutando la situación, jugaba con la intensidad de su fuerza, mientras me decía que deje la bobada y que no me vaya, aplicando mayor intensidad al agarrón de la pierna y bajándola para intentar convencerme, dicha situación se convierte en un agarrón a la altura de mi cadera con el cual me tiro a la cama".

Tras relatar la violación, la denunciante sostuvo que "una vez finalizado el sometimiento sexual" se largó a "llorar de manera descontrolada". "Le suplicaba que me dejara irme, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme", agregó.

Roberto Castillo, abogado de la denunciante, aseguró este viernes en declaraciones a TyC Sports que cuenta con materiales de audio, videos y fotos "para respaldar la denuncia". "Hay sobradas pruebas para llegar a una condena, es un delito gravísimo", enfatizó el letrado, quien sostuvo que la mujer no promovió la acción penal antes "por temor".

"Es una chica que tuvo miedo durante todo el año y tuvo comunicaciones del entorno. Darle publicidad a su denuncia la resguarda, si no promovió la acción penal antes fue por temor. Quiere cerrar este ciclo, esta pesadilla que vivió, concluyó Castillo.

Denunciado por su expareja

Villa ya había sido denunciado por violencia de género. Daniela Cortes, su expareja, lo acusó de haberla golpeado y relató que durante dos años de convivencia padeció "muchos sufrimientos" y perdonó "golpes".

Por esa causa Villa afrontará un juicio, debido a que la Sala III de la Cámara Penal de Lomas de Zamora desestimó la apelación de la defensa.

La expareja de colombiano hizo pública su denuncia en entrevistas con distintos medios, y en una oportunidad relató: "Sebastián arranca con la violencia acá en Buenos Aires, porque cuando estábamos allá, en Ibagué, era una persona muy tranquila". "Acá comenzaron los celos, comenzaron las agresiones, los insultos. Muchas veces fue agresivo conmigo delante de mi hija", contó Cortés.