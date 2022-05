Kevin Spacey vuelve a Hollywood tras las denuncias por acoso

Kevin Spacey regresará a la pantalla grande luego de pasar cuatro años alejado de Hollywood ante señalamientos de aparente acoso sexual. Hacia 2017, en el auge del movimiento #MeToo, el actor Anthony Rapp lo acusó por supuestas insinuaciones cuando tenía 14 años.

El recordado actor de la serie House of Cards protagonizará la película histórica 1242-Gateway to the West, la cual aún se encuentra en proceso de producción y probablemente buscará posicionarse en la temporada de premios como el Festival de Cannes y los Oscar de la Academia.

Además de Kevin Spacey, otros miembros del elenco serán Eric Roberts, Christopher Lambert y Terence Stamp. El húngaro Péter Soós será el director de este largometraje, el cual estaría buscando financiamiento para su realización.

Por otra parte, se sabe que Kevin Spacey firmó para dar vida al escritor Gore Vidal en un drama biográfico dirigido por Michael Hoffman.

La película 1242-Gateway to the West narrará un intento de la Horda de Oro por invadir Europa Occidental, esta organización estaba liderada por Batu Khan, nieto de Genghis Khan y su territorio abarcaba Bulgaria, el Cáucaso y Ucrania.

Dicha invasión llega hasta Hungría, donde el protagonista se encuentra a Cesareani -el personaje al que dará vida Kevin Spacey-, luego de esto, se enfrentan y el avance militar hacia Batu se detiene. La producción de la cinta es británico-húngaro-mongola.

Esta no es la primera vez en que Kevin Spacey forma parte de una producción tras las acusaciones, pues en 2021 hizo su regreso en L‘uomo Che Disegno Dio, ya que esta película dirigida por Franco Nero no llegó a su fase de post producción, solo se sabe que el controvertido actor habría dado vida a un investigador sobre el presunto abuso sexual de un niño, lo que se consideró inapropiado debido al señalamiento en su contra.

La participación de Kevin Spacey en esta producción es muy controvertida, pues a pesar de vencer en los tribunales y haber lanzado varios mensajes en forma pública, su nombre aún se encuentra relacionado a las acusaciones por acoso de Anthony Rapp.

Pago millonario

Luego de que el actor retirara las acusaciones, Spacey tuvo que pagar 31 millones de dólares al estudio que produjo House of Cards, serie de Netflix:

El fallo fue hecho en octubre de 2020, sin embargo, se hizo público en 2021 por petición de la productora.

En un comunicado, la compañía expresó: “La seguridad de nuestros empleados, escenarios y entornos de trabajo es de suma importancia para MCR y por eso nos propusimos impulsar la rendición de cuentas”.

Cabe recordar que Spacey ya había sido retirado del programa desde 2017. Fue justo en ese año cuando Anthony Rapp lo acusó de intentar abusar sexualmente de él cuando tenía 14 años.

En respuesta a la primera acusación, Spacey lanzó un comunicado en el que afirmó no recordar el encuentro, pero se disculpó por lo que dijo, expresando que “habría sido un comportamiento de borrachera muy inapropiado”. También se declaró homosexual.

El anuncio sobre su orientación sexual no tuvo un buen recibimiento ni por parte de sus admiradores ni por la opinión pública o sus colegas, pues consideraron que estaba intentando justificar el supuesto acoso y también se mencionó que, de forma implícita, estaba relacionando el hecho de ser homosexual con el hostigamiento sexual de menores.

Sus palabras fueron aún más criticadas cuando en 2020, un hombre anónimo presentó una demanda contra Spacey en Nueva York alegando abuso sexual en la década de 1980, cuando era menor de edad. El caso también fue archivado luego de que las autoridades no autorizaran la continuación del proceso sin que se hiciera pública la identidad de la presunta víctima.

Fuente: TELESHOW