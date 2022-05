El video del accidente de Rinaldi: la ciclista cruzó en rojo

El video del accidente que protagonizó el youtuber Franco Rinaldi muestra que la ciclista embestida en Barrio Norte había cruzado con el semáforo en rojo y el automovilista venía con onda verde.

Durante las primeras horas del día había circulado la versión de que el diputado Martín Tetaz, con el que había cenado Rinaldi minutos antes, era el conductor del vehículo. Sin embargo, la versión fue desmentida por el parte policial y por el propio legislador. “Yo no tuve absolutamente nada que ver, solamente bajé a ayudar”, aclaró.

Según detalló, como vive a pocos metros del lugar del accidente, Rinaldi lo llamó para que pudiese ayudarlo, debido a que sufre una discapacidad motriz que le impedía bajar rápidamente para asistir a la víctima.

Cómo fue el accidente que protagonizó Franco Rinaldi

Todo ocurrió pasadas la una de la madrugada, en Barrio Norte, cuando Rinaldi embistió a una chica que trabaja como delivery sobre la Avenida Las Heras. La víctima del accidente sufrió una fractura en la cadera y se encuentra en el Hospital Fernández.

“Me llamó Franco después de la cena, yo me había ido caminando, y me contó que había atropellado a una chica, pero que no podía bajarse del auto”, contó Tetaz. “Cuando llegué ya estaba la Policía, la estaban asistiendo”, agregó.

El accidente ocurrió sobre la avenida Las Heras y la calle Billinghurst pasada la una de la mañana del viernes. Según consta en el primer parte policial, el accidente se produjo cuando el auto Kia gris que manejaba Rinaldi embiste a la ciclista, que circulaba en contramano por Billinghurst.

Tetaz confirmó la secuencia y aseguró que posiblemente comience a circular el video registrado por las cámaras de seguridad de la zona, que lo acredita.

Durante la madrugada, en distintos medios de comunicación había circulado la información de que el propio diputado Tetaz era el conductor del vehículo, versión que fue descartada por el parte policial y el propio legislador.

“Me fui a dormir y ahora me despierto con esa noticia, de gente muy mal nacida, porque realmente para tratar de ensuciar una situación de esta naturaleza hay que ser una porquería de persona”, expresó. “Una situación que fue un accidente, como tantos que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.

“Yo vivo en esa esquina, así que no voy a ir manejando cuatro cuadras, desde donde cenamos, a mi casa. Además el auto de Franco, que es el que choca, está preparado para un discapacitado, yo no sabría cómo manejarlo”, se explayó el diputado.

La palabra del novio de Camila, la joven atropellada

“Este vehículo la embistió, y lo primero que hizo la Policía cuando llegó fue hablar con el conductor y dejar a mi novia tirada”, dijo en diálogo con TN Lucas, el novio de Camila, la joven de 24 años que permanece internada en el Hospital Fernández.

“Un testigo nos dijo que manejaba Martín Tetaz y que hicieron una maniobra para cambiarse de asiento. Que no les hicieron el test de alcoholemia ni nada”, expresó. El joven aseguró además que, por el momento, solo contaban con la versión de ese testigo.

En relación con la salud de la chica, confirmó que estaba fuera de peligro. “Tiene fractura de pelvis y un ojo muy hinchado”, detalló. Además, contó que Camila no tiene recuerdos claros del momento del accidente.

Qué dice el parte policial del accidente

El primer parte policial completo:

La Prevención al arribar al lugar constata femenina lesionada. Dicha ciclista circulaba en contramano por Billinghurst, al cruzar la Avenida General Las Heras es colisionada por rodado el cual transitaba con onda verde.

Situación aportada por CMU. La damnificada es asistida y derivada por ambulancia de SAME interno 403 a cargo de la Dra. García Judith MN. 152.199, al Hospital Fernández con diagnóstico politraumatismo. Fiscalía interventora, dispuso: 1. Actualizar estado de salud de la damnificada; 2. Viales y alcoholemia en el lugar; 3. Con resultados nueva consulta. En el lugar se hizo presente el Diputado Martín Tetaz, amigo del conductor, con el fin de acompañar al mismo. Negativo medios ni relevancia.

Fuente: TN