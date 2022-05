Quiénes están invitados a "Podemos Hablar" este sábado

En su sexta temporada al aire de Telefe, PH, Podemos hablar continúa ofreciéndose como un gran plan televisivo de sábado por la noche. En una nueva emisión, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff recibirá cinco invitados de diferentes ámbitos y trayectorias, para intercambiar similitudes y diferencias en forma de anecdotario.

El próximo sábado desde las 22, el también conductor de Perros de la calle (Urbana Play) le dará la bienvenida al periodista Luis Novaresio, los conductores, y exnovios, Flor Vigna y Nico Occhiato -que estrenarán la nueva versión de El último pasajero en el canal de las pelotas-, la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, y el modelo y músico Matías Camisani. Un menú variado y diverso para emocionarse y divertirse como propone el ciclo de Telefe.

En su nueva temporada comenzada el 9 de abril, PH, Podemos hablar mantuvo la esencia de años anteriores, como el repaso por las vivencias de cada Punto de encuentro y la charla más distendida a la hora de la comida, pero también sumó algunos cambios. Además de una escenografía diferente, con un banco de plaza y un árbol como elementos más salientes, el programa cierra con una dinámica en torno a una máquina para sacar peluches, típico y frustrante entretenimiento en época de vacaciones.

Anécdotas originales

Como ocurre en cada envío, en el último programa hubo lugar para las anécdotas más variadas. La más desopilante la entregó Juanse, cuando contó que se quedó dormido en pleno recital de los Ratones Paranoicos. Todo ocurrió en un show en Mar del Plata durante “Enlace”, uno de los clásicos de la banda de Villa Devoto y uno de los más celebrados por los fans. “Es una canción que dura bastante porque yo hago un show largo, me voy entre el público”, explicó. En medio de la travesía por la que viajaba la canción, Juanse encontró que, detrás de su equipo, uno de sus asistentes había armado una especie de cama para afinar las guitarras.

“Me acosté ahí pero cometí un error, quedó esta parte de mi cara con las manitos así”, narró el músico, mientras imitaba la posición típica del sueño. “40 minutos me quedé dormido”, agregó Juanse y minimizó la situación. “Todos se reían, la verdad que lo pasaron bien”, cerró. En ese punto, Andy bromeó al respecto “Lo importante es que no se duerma el público”, soltó el conductor. Con su habitual rapidez, el frontman levantó la bandera de los fans paranoicos. “El público nuestro no duerme”.

En el mismo programa, pero en un tono más reflexivo, Andrea Rincón reveló que se dio una oportunidad para el amor durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus, y tuvo un noviazgo a distancia. Sincera sobre la experiencia, la actriz explicó cómo empezó el romance y el motivo de la ruptura. “Nos conocimos en la cuarentena y tuvimos una relación virtual, jamás lo conocí personalmente”, comentó.

Impactado por la historia, el conductor apeló al humor para ahondar en las razones de la separación. “¿Y qué pasó, por qué se terminó? ¿Se te cortó el wi fi?”, indagó en tono de humorada. “No, una persona se metió en el medio y le dijo que yo había hecho cosas que no eran ciertas y no me lo creyó, así que dije menos mal...”, contó la actriz, aliviada porque no llegaron a tener una cita frente a frente para que la relación avanzara.

Fuente: TELESHOW